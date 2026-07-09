Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: , | Quartiere:

Blitz dei Carabinieri al mercato dell’Esquilino: sequestrati cibi avariati e notificati 3 Daspo urbani

Distrutti 18 chili di merce in cattivo stato di conservazione e irrigate sanzioni per 4.400 euro. Denunciati due stranieri per violazione del divieto di stazionamento

Redazione - 9 Luglio 2026

Nuova stretta delle forze dell’ordine sul fronte della sicurezza, del decoro e della salute pubblica nel cuore del rione Esquilino.

I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno fatto scattare un servizio straordinario di controllo a largo raggio, concentrando le verifiche sia all’interno sia nelle strade perimetrali del frequentatissimo Mercato Rionale di via Principe Amedeo, a due passi dalla stazione Termini.

L’operazione, pianificata per verificare la regolarità delle attività commerciali, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la genuinità dei prodotti sui banchi, è stata condotta fianco a fianco con i militari specializzati del Reparto Tutela Agroalimentare e del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Il blitz si inserisce nel quadro delle linee strategiche tracciate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Cibo avariato sui banchi: scattano i sigilli e le multe

Il bilancio delle ispezioni igienico-sanitarie all’interno della struttura coperta ha fatto emergere pesanti irregolarità in uno dei banchi ortofrutticoli controllati. I Carabinieri hanno individuato e sequestrato 18 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione, giudicati potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori e per i quali è stata ordinata l’immediata distruzione.

Nel corso delle medesime verifiche amministrative nella filiera dell’ortofrutta, sono state elevate multe per un totale di 4.400 euro dovute a gravi violazioni delle norme sulla tracciabilità dei prodotti e sulla corretta etichettatura, tutele fondamentali per i clienti del mercato.

Caccia al degrado attorno a piazza Vittorio: tre Daspo urbani

Mentre i reparti speciali setacciavano i banchi, i Carabinieri della Compagnia hanno blindato l’area esterna, presidiando con pattuglie appiedate piazza Vittorio Emanuele II, via Giolitti e via Turati. I controlli miravano all’applicazione dell’Ordinanza prefettizia sulla “zona a tutela rafforzata” per arginare i fenomeni di bivacco e abusivismo.

Durante l’operazione, i militari hanno intercettato e denunciato a piede libero un cittadino palestinese di 31 anni e un tunisino di 25 anni, entrambi senzatetto e con precedenti alle spalle. I due sono stati sorpresi all’interno del perimetro protetto nonostante avessero già ricevuto a giugno un formale ordine di allontanamento.

Sempre nell’ottica del contrasto alle condotte moleste e a tutela dei turisti e dei passanti, i Carabinieri hanno identificato tre cittadini stranieri (due tunisini e un iracheno) che bloccavano il transito pedonale sui marciapiedi.

Per tutti e tre è scattata l’immediata notifica del Daspo Urbano con l’ordine di allontanamento coatto dalla zona.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati