Blitz dei Carabinieri al mercato dell’Esquilino: sequestrati cibi avariati e notificati 3 Daspo urbani

Nuova stretta delle forze dell’ordine sul fronte della sicurezza, del decoro e della salute pubblica nel cuore del rione Esquilino.

I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno fatto scattare un servizio straordinario di controllo a largo raggio, concentrando le verifiche sia all’interno sia nelle strade perimetrali del frequentatissimo Mercato Rionale di via Principe Amedeo, a due passi dalla stazione Termini.

L’operazione, pianificata per verificare la regolarità delle attività commerciali, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la genuinità dei prodotti sui banchi, è stata condotta fianco a fianco con i militari specializzati del Reparto Tutela Agroalimentare e del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Il blitz si inserisce nel quadro delle linee strategiche tracciate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Cibo avariato sui banchi: scattano i sigilli e le multe

Il bilancio delle ispezioni igienico-sanitarie all’interno della struttura coperta ha fatto emergere pesanti irregolarità in uno dei banchi ortofrutticoli controllati. I Carabinieri hanno individuato e sequestrato 18 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione, giudicati potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori e per i quali è stata ordinata l’immediata distruzione.

Nel corso delle medesime verifiche amministrative nella filiera dell’ortofrutta, sono state elevate multe per un totale di 4.400 euro dovute a gravi violazioni delle norme sulla tracciabilità dei prodotti e sulla corretta etichettatura, tutele fondamentali per i clienti del mercato.

Caccia al degrado attorno a piazza Vittorio: tre Daspo urbani

Mentre i reparti speciali setacciavano i banchi, i Carabinieri della Compagnia hanno blindato l’area esterna, presidiando con pattuglie appiedate piazza Vittorio Emanuele II, via Giolitti e via Turati. I controlli miravano all’applicazione dell’Ordinanza prefettizia sulla “zona a tutela rafforzata” per arginare i fenomeni di bivacco e abusivismo.

Durante l’operazione, i militari hanno intercettato e denunciato a piede libero un cittadino palestinese di 31 anni e un tunisino di 25 anni, entrambi senzatetto e con precedenti alle spalle. I due sono stati sorpresi all’interno del perimetro protetto nonostante avessero già ricevuto a giugno un formale ordine di allontanamento.

Sempre nell’ottica del contrasto alle condotte moleste e a tutela dei turisti e dei passanti, i Carabinieri hanno identificato tre cittadini stranieri (due tunisini e un iracheno) che bloccavano il transito pedonale sui marciapiedi.

Per tutti e tre è scattata l’immediata notifica del Daspo Urbano con l’ordine di allontanamento coatto dalla zona.

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