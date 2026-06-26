Blitz della Finanza all’Esquilino e Termini: maxi sequestro di 20mila articoli falsi e armi da taglio

Un colpo inferto al mercato del falso e della ricettazione nei quartieri più caldi della movida e del commercio etnico della Capitale.

I Finanziari del Comando Provinciale di Roma hanno portato a termine un’importante operazione di polizia giudiziaria focalizzata sul contrasto al degrado urbano e alla vendita di prodotti insicuri, estendendo i pattugliamenti dal cuore del rione Esquilino fino alle aree perimetrali dello scalo ferroviario di Roma Termini.

Il bilancio dell’intervento, coordinato dai militari del I Gruppo Roma, ha permesso di sottrarre al mercato nero migliaia di merci illegali e di neutralizzare potenziali minacce alla sicurezza pubblica grazie al rinvenimento di armi bianche pronte all’uso.

Il mercato del falso: marchi internazionali e giocattoli a rischio

Nel corso delle perquisizioni eseguite all’Esquilino, le Fiamme Gialle hanno individuato e posto sotto sequestro oltre 20.000 articoli illegali – tra cui gadget, souvenir, giocattoli per bambini e accessori per la telefonia mobile – pronti per essere immessi nei canali della vendita al dettaglio.

La merce riproduceva fedelmente, ma in modo del tutto contraffatto, i loghi e i marchi registrati di colossi internazionali del tech e del design:

Apple: Componentistica e accessori per smartphone contraffatti;

Bialetti: Riproduzioni illegali di componenti per la casa e il caffè;

Labubu: Giocattoli e merchandising falso ispirati al celebre personaggio di tendenza.

Pericolo per la salute pubblica: Oltre alla palese violazione del diritto d’autore e alla frode in commercio, l’intera partita di merce è risultata totalmente priva delle certificazioni di conformità agli standard dell’Unione Europea (marchio CE).

I materiali plastici e i componenti elettrici utilizzati sono stati ritenuti dai periti potenzialmente pericolosi e tossici per la salute dei consumatori, specialmente per quanto riguarda i giocattoli destinati ai minori.

La mappa dei sequestri e della sicurezza stradale

Le pattuglie della Guardia di Finanza hanno successivamente esteso il raggio d’azione alle strade limitrofe alla stazione Termini, con un focus mirato su via Daniele Manin, arteria sensibile per i fenomeni di microcriminalità e spaccio.

I controlli sui soggetti sospetti hanno portato al sequestro di un vero e proprio arsenale di oggetti atti a offendere, occultati da passeggeri e frequentatori della zona.

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