Bonessio (AVS): bene la regolamentazione dei punti infanzia per incentivare la socialità urbana e migliorare la qualità di vita

Finalmente con la Proposta di Deliberazione approvata oggi dall’Assemblea capitolina in materia di gestione e concessione delle aree sia all’interno dei parchi che su suolo pubblico, Roma Capitale decide di superare i vecchi Regolamenti per lo ’spettacolo viaggiante’ e per ‘i punti verdi infanzia’ gestiti dal Dipartimento Ambiente, per dotarsi di nuove disposizioni sotto la competenza del Dipartimento Patrimonio.

Si tratta di attività da troppo tempo dimenticate dalle passate amministrazioni e su cui abbiamo il dovere di intervenire perché sono una risorsa significativa per il territorio.

Un’occasione di sviluppo per la città attraverso il potenziamento dei servizi e il miglioramento della qualità della vita soprattutto dei bambini e delle loro famiglie che sono i principali destinatari di questo servizio.

I punti infanzia nascono, infatti, per creare e promuovere momenti di incontro e socialità urbana che, nell’epoca dei social media, si stanno via via perdendo.

Naturalmente è doveroso da parte dell’Amministrazione stabilire regole precise e controllare il rispetto delle stesse da parte dei concessionari lasciati sino a ora senza prospettive necessarie a programmare le proprie attività.

Concessionari che non dovranno più essere visti come una controparte del Comune di Roma, ma come soggetti privati che, in collaborazione con l’ente pubblico, si impegnano a offrire un servizio qualificato garantendo spesso anche la sicurezza di intere aree della città che altrimenti risulterebbero prive di attività sociali e di vigilanza.

Inoltre, vista la tipologia del servizio che si rivolge ai più piccoli, mi auguro che regolamenti e avvisi pubblici tengano conto della sostenibilità ambientale con l’obbligo, a carico dei concessionari, di realizzare strutture ecocompatibili, ad alta efficienza energetica e dotate di impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Anche le attrazioni ludiche, tutti i materiali per le feste e le manifestazioni dovranno essere biocompatibili e totalmente plastic-free, possibilmente con il superamento definitivo del concetto dell’usa e getta.

C’è ancora tanto da fare per definire al meglio questo ambito ma è un primo importante passo per dare delle risposte tanto attese dai cittadini, dalle famiglie e dalla categoria degli imprenditori dei punti infanzia.

Così, in una nota, il consigliere capitolino dell’Alleanza Verdi-Sinistra Nando Bonessio

