Bonessio (AVS): bene ok Assemblea capitolina a concessione palestra legalità ad Asilo Savoia

Da oggi la città di Roma rinnova il suo interesse per uno spazio di socialità, inclusione e benessere a disposizione dei ragazzi più svantaggiati e fragili che possono trovare nello sport una vera forma di riscatto sociale. Confiscato alle mafie e successivamente acquisito al patrimonio cittadino, l’Assemblea capitolina ha deliberato nella seduta odierna la concessione gratuita dell’immobile di via dell’Idroscalo a Ostia all’Aps Asilo Savoia, per la durata di 20 anni rinnovabili. Asilo Savoia curerà, per tutta la durata della concessione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile.

L’obiettivo è quello di dare seguito e continuità a una bella storia di rigenerazione urbana e legalità al servizio dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività sociali e in particolar modo di attività sportive a vocazione sociale con il coinvolgimento di centinaia di giovani e adulti che negli anni grazie a questa struttura si sono avvicinati alla pratica sportiva.

Lo sport è l’antidoto più efficace per combattere e contrastare le varie fragilità a cui sono maggiormente esposti i nostri giovani. Così come molto importante è anche il segnale lanciato da Asilo Savoia con la stabilizzazione dei lavoratori impegnati come operatori o istruttori. Oggi, con questo atto votato in aula Giulio Cesare, abbiamo dunque preservato un luogo prezioso di cura e formazione di cui, come Amministrazione, siamo molto orgogliosi.

Così, in una nota, il consigliere capitolino AVS Ferdinando Bonessio, Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale.

