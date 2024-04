Bonessio: ok dell’Assemblea capitolina per impianto sportivo comunale intitolato a Gaetano Laguardia

Presto Roma avrà un impianto sportivo comunale destinato anche al gioco del basket dedicato alla memoria di Gaetano Laguardia, vicepresidente vicario della Federazione Italiana Pallacanestro, scomparso lo scorso 19 dicembre. Inoltre, si impegna a supportare le Associazioni sportive che vorranno organizzare manifestazioni e/o tornei a lui intitolati.

Con l’approvazione unanime in Aula Giulio Cesare della mozione a mia prima firma, Roma Capitale vuole mantenere vivo il ricordo di un dirigente pubblico capace e preparato che ha dedicato tutta la sua vita allo sport, soprattutto alla pallacanestro, diventando uno straordinario punto di riferimento per il mondo sportivo del basket grazie alle sue capacità di ascolto, dialogo e mediazione. Concreto e lungimirante, è sempre riuscito anche a captare i cambiamenti e prestare attenzione alle esigenze di ogni componente del movimento cestistico nazionale, dal minibasket alla serie A.

Protagonista indiscusso del basket dove ha ricoperto vari ruoli da quello di giocatore, allenatore, dirigente di società e dirigente federale, Gaetano Laguardia ha giocato in molte società dalla USSA Olimpia del prof. Pinto fino alla Stella Azzurra Roma, e ha allenato diverse squadre capitoline negli anni ‘70 e ‘80. È stato dirigente di diverse società romane (Intercontinentale Roma, USSA Olimpia, Eur Colorado, Roma Eur, Lazio basket, Basket Viterbo, Casal Palocco); ha ricoperto l’incarico di consigliere del Comitato Regionale del Lazio dal 1988 al 1998 e, successivamente, di presidente fino al 2008. Dal 2009 è stato eletto consigliere federale e poi vicepresidente della FIP, incarico quest’ultimo per il quale è stato confermato per ben tre volte, ed è stato dirigente responsabile di tantissime rappresentative azzurre giovanili e di quella senior femminile. Nel 2012 è stato insignito della Stella d’oro CONI al merito sportivo.

Con questa mozione anche Roma Capitale vuole dare il giusto riconoscimento a una persona che ha fatto tanto per questa città. Sono certo che ne sarà felice anche il presidente nazionale FIP Gianni Petrucci, coinvolto insieme alla moglie in un incidente stradale sabato scorso, e a cui mando i miei più grandi auguri di pronta guarigione.

Così, in una nota, il consigliere capitolino dell’Alleanza Verdi-Sinistra e presidente della Commissione Sport di Roma Capitale Nando Bonessio.

