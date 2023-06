Bonessio: “Recuperare la piena funzionalità dell’impianto di atletica a Tor Tre Teste”

“Già in occasione della manifestazione organizzata il 12 giugno 2023 in Campidoglio per festeggiare i 30 anni di successi della ASD ACSI Italia Atletica, ho ricordato che bisogna intervenire in maniera tempestiva sull’impianto comunale di Atletica Leggera di Tor Tre Teste per ripristinare la piena agibilità delle corsie riservate alla disciplina della corsa.

Si tratta di una struttura che, viste anche le numerose attività svolte da più associazioni sportive, è un vero e proprio punto di riferimento per il quadrante est della città.

Attualmente, infatti, la pavimentazione ha ceduto in alcuni punti e si sono create delle fessure che rendono pericolosi gli allenamenti e impossibile la preparazione specifica da parte degli atleti.

Considerato che in quella stessa occasione anche l’assessore allo sport, visto che Roma ospiterà i Campionati Europei di Atletica 2024, si era espresso in maniera favorevole in merito al ripristino di questo impianto, spero di trovare il sostegno dell’assessore al Bilancio e di tutta l’Assemblea capitolina affinché, già a partire dalla prossima manovra di assestamento di bilancio vengano reperite risorse economiche all’interno del programma del piano di investimenti al fine di progettare e indire quanto prima la gara per la realizzazione dei lavori di ripristino dell’impianto sportivo di Tor Tre Teste”.