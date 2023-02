Bonificato il costone lungo viale della Primavera

L’insistenza delle nostre denunce e segnalazioni hanno raggiunto un altro successo grazie anche all’assessore all’Ambiente del V municipio Edoardo Annucci.

Il 6 febbraio 2023 è stata effettuata (dalla ditta Dimensione Verde Uno) la bonifica del costone lungo viale della Primavera a Centocelle dove addirittura insisteva un insediamento abusivo.

L’intervento è stato supervisionato dal funzionario della UOT municipale che si occupa delle aree verdi e del decoro.

Non si è trattato solo dell’eliminazione di alberature spontanee e infestanti, canne e rovi che erano addirittura arrivati ad impedire il passaggio dei pedoni sul marciapiede, ma di una vera e propria bonifica con l’eliminazione di tre grossi capanni dove hanno purtroppo alloggiato per mesi e in condizioni di forte disagio alcuni senza fissa dimora che hanno prodotto e lasciato in mezzo alla vegetazione quintali e quintali di rifiuti di ogni genere.

Questa bonifica segue di pochi giorni quella al Parcheggio del Mercato Insieme, dove adesso manca solo l’illuminazione.

Sempre in zona Centocelle aspettiamo ora la potatura dei ligustri di via Tor de Schiavi, Albizie e Faggi sui quali l’ultimo intervento risale al 2015, cosa che ha portato gli alberi a superare i terzi piani dei palazzi, entrando nelle finestre e sui balconi degli appartamenti.

Poi c’è Villa De Sanctis con alcuni tigli al cui interno è rimasto “imprigionato” il palo dell’illuminazione che di fatto non può più illuminare a causa della schermatura del fitto fogliame.

Però, visto che finalmente la manutenzione del verde è partita, siamo più che fiduciosi!