Calenda incontra Gualtieri, primo faccia a faccia: dalla differenziata al termovalorizzatore

Un incontro atteso, osservato con attenzione da politica e città: Carlo Calenda, leader di Azione, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, hanno condiviso nella giornata di ieri 1 dicembre uno spazio di confronto politico durante l’evento “Idee per Roma”, alla presenza anche del segretario romano di Azione, Alessio D’Amato.

“Al secondo turno io ho detto che avrei votato Gualtieri e ho votato Gualtieri. Oggi sono contento di averlo qui, è un giorno di confronto con un’opposizione responsabile e non ideologica”, ha dichiarato Calenda, aprendo la porta a possibili collaborazioni future. “Vediamo se c’è la possibilità di costruire un percorso insieme, noi siamo sempre disponibili. È quello che stiamo verificando anche oggi”, ha aggiunto, con tono misurato ma chiaro.

Dal canto suo, Gualtieri ha sottolineato come le proposte del partito centrista trovino riscontro nella sua visione amministrativa: “Oggettivamente penso ci sia una sintonia tra le loro idee e il nostro orientamento. Sarebbe stato più difficile se aveste detto ‘siamo contrari al termovalorizzatore’”. Il sindaco ha poi spiegato le ragioni della scelta dell’impianto: “Quando si diventa sindaco arrivano le carte. Roma produce oggi più di un milione di tonnellate di rifiuti indifferenziati. Anche raggiungendo gli obiettivi più ambiziosi, ne avremo 600mila. Senza il termovalorizzatore, dovremmo spedire questi rifiuti in altre discariche o impianti, che ci guadagnano sopra”.

Calenda ha chiuso l’incontro ribadendo la posizione del suo partito: “L’obiettivo era un confronto di merito per capire il grado di sintonia. Oggi ho visto un buon livello di accordo. Ci sarà una lista di Azione nel 2027 e saremo sempre costruttivi, ma in questa fase resteremo all’opposizione”.

Un dialogo che segna un passo importante: da un lato la concretezza dell’amministrazione, dall’altro la volontà di un’opposizione che si propone di essere costruttiva, aprendo scenari di collaborazione senza rinunciare alla propria autonomia.

Un equilibrio che, nelle prossime settimane, potrebbe influenzare la strategia politica in vista delle elezioni del 2027.

