Caliste-Fannunza: Massima attenzione del V Municipio alle scuole

“Apprendiamo dai giornali la denuncia della dirigente dell’IC Valente, che chiede agli Uffici Tecnici municipali interventi di manutenzione più veloci a causa delle infiltrazioni d’acqua dovute al maltempo.

Per maggiore chiarezza abbiamo conferito con gli Uffici già il 24 novembre e ci hanno assicurato l’intervento manutentivo programmato per il 5 e il 6 dicembre, visto che la scuola ospiterà procedure concorsuali in data 10 dicembre. L’Amministrazione si è mossa appena ricevuta la segnalazione da parte dell’Istituto, ovviamente nel rispetto delle priorità delle 104 scuole presenti sul territorio e degli interventi di manutenzione già programmati.

E’ tenendo ben presente il valore che rivestono edifici scolastici caldi, sicuri e a norma, che fin dall’inizio del mandato questa Amministrazione ha fatto grandi sforzi per rinvenire, in un anno, circa 10 milioni di euro di stanziamenti in opere e progetti finalizzati al miglioramento degli Istituti scolastici del Municipio.

Proprio l’Istituto Valente è oggetto di riqualificazione totale del giardino più trecento milioni di euro per l’adeguamento antincendio e nelle scorse settimane per ovviare agli allagamenti sono stati disostruiti i tombini del piazzale esterno.

Ogni sforzo del Municipio è teso affinché non accadano più episodi di disagio nelle scuole e costantemente viene monitorato l’avanzamento dello stato dei lavori già posti in essere e le tempistiche per la realizzazione dei nuovi progetti. Il nostro obiettivo primario è il benessere degli studenti e del corpo docente e non docente, lavorando in sinergia con gli Uffici municipali ”.

Lo dichiarano in una nota congiunta, Mauro Caliste, presidente del Municipio Roma V e Cecilia Fannunza, assessora municipale alle Politiche Scolastiche.