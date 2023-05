Cambio di gestione di una attività commerciale alla presenza dell’Istituzione Locale

Non capita tutti i giorni che l’istituzione locale presenzi al cambio di gestione di un’impresa commerciale. È quanto è accaduto nei giorni scorsi in via degli Olivi a Centocelle dove un supermercato alimentari è passato ad una catena più grande.

Una circostanza, quella della presenza delle Istituzioni, già peraltro avvenuta in passato con l’inaugurazione del Centro Commerciale Gran Roma a Mistica. In quella circostanza a tagliare il nastro, bardato di fascia giallorossa, fu l’allora presidente e assessore con delega al Commercio Boccuzzi accompagnato dalla presidente della commissione D’Alessandro.

Riportiamo la cosa non per fare polemica se sia opportuno o meno indossare la fascia emblema del Comune di Roma, ma solo perché poco più di due giorni prima dell’evento è stata presentata e protocollata nel V Municipio una richiesta di accesso agli atti al fine di verificare se tutto è avvenuto nel rispetto delle leggi vigenti, cosa che sembrerebbe non essere avvenuta.

C’è stato un errore o una erronea interpretazione delle leggi che regolano il commercio e le disposizioni in materia di edilizia? Questo lo si saprà non appena gli atti saranno trasmessi al richiedente.

Una cosa è però certa: la superficie commerciale sembrerebbe passata da circa 250 metri quadri a più di 600 e questo imporrebbe alla struttura la dotazione di un’area di carico e scarico merci e di un obbligatorio parcheggio auto che potrebbe anche essere un garage convenzionato nelle immediate vicinanze.

Ricordiamo che l’esercizio commerciale si estende tra via degli Olivi una strada a senso unico e via dei Castani dove c’è la presenza della linea tranviaria ed è quindi ardua l’impresa di reperire una superficie per il carico e scarico delle merci.

È auspicabile che ci siano risposte che dimostrino la massima regolarità nelle procedure che hanno portato alle autorizzazioni.