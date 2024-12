Campagna antincendio boschivo 2024, il resoconto

Presentato in Campidoglio il Resoconto dell’ultima Campagna Antincendio Boschivo della Protezione Civile di Roma Capitale.

In oltre quattro mesi, dal 15 giugno al 30 ottobre 2024, sono stati 760 gli incendi, il numero più alto dal 2017, che hanno interessato i 15 Municipi romani (oltre 50 incendi nei Municipi III, IV, V, IX, XI e XV e oltre 100 nel Municipio VI), con circa 100 tra volontari e dipendenti del dipartimento della Protezione Civile impiegati ogni giorno.

Un lungo applauso ha accolto in Aula Giulio Cesare il tributo riconosciuto a nome della città dal Sindaco Gualtieri ai quattro ustionati nell’incendio di Torre Spaccata di questa estate.

“Oggi rendiamo omaggio – ha detto il Sindaco Gualtieri in Aula Giulio Cesare – al lavoro straordinario di tutti i componenti della Protezione Civile e a tutti i volontari e in primo luogo, per il loro coraggio e sacrificio, al caposquadra dei Vigili del Fuoco Marco Mariotti e ai tre volontari della Protezione Civile coinvolti nell’incendio di Torre Spaccata Cristina Ciampanella, Andrea Buda e Francesco Pallone.

A loro abbiamo deciso di riconoscere un encomio ufficiale dell’Amministrazione capitolina per dare il giusto valore all’impegno di chi si batte contro la piaga degli incendi a difesa del bene comune. Quella scorsa è stata un’estate particolarmente difficile per il numero di incendi e per le 35 giornate di bollino rosso per ondate di calore. Una situazione che ci impone di rafforzare l’impegno di istituzioni e cittadini contro emergenza climatica e azioni della criminalità”.

“Particolarmente difficili sono stati gli incendi di aree o capannoni potenzialmente tossici per la presenza di rifiuti o materiali plastici, come quello, ad esempio, di via Asciano del viadotto della Magliana del 20 giugno o di via Luigi Capuana del 15 luglio, o ancora di vicolo ponte Mammolo del 28 luglio o di Casal Lumbroso a Massimina del 23 agosto.

Per queste aree sono state sei le ordinanze di autotutela e interdizione al consumo emesse a tutela della salute pubblica. 40 in tutto le organizzazioni di volontariato coinvolte nella Campagna 2024, un impegno comune che ha visto unite sullo stesso fronte istituzioni e volontariato per la salvaguardia della comunità cittadina”. Così in Aula il direttore del dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale, Giuseppe Napolitano.

Il report della Campagna è stato presentato in Campidoglio, insieme al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e al direttore del dipartimento della Protezione Civile di Roma Capitale Giuseppe Napolitano, dal presidente del Coordinamento Organizzazioni Volontariato della Protezione Civile Lazio Marco Lorentini, dal Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Roma Adriano De Acutis e dal Direttore direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 , Massimo La Pietra.

Resoconto-Campagna-AIB-2024

