Campidoglio: Meleo-Festa (M5s), sede via della Greca sempre più fatiscente, reintegrare fondi Raggi

“La sede di via della Greca 5, storica sede dei vigili, del consiglio del I Municipio e degli uffici consiliari capitolini e sempre più fatiscente, tutta puntellata nei suoi quattro piani: addirittura ci piove dentro. Ebbene, ciò nonostante sono stati stralciati 300 mila euro messi a bilancio dalla giunta Raggi e tolti ora da Gualtieri”.

Lo dichiarano in una nota congiunta la capogruppo del Movimento cinque stelle in Campidoglio, Linda Meleo, e la capogruppo in I Municipio, Federica Festa.

“Sindaco, vogliamo aspettare che il palazzo crolli? Faremo quanto possibile come consigliere, rispettivamente in I Municipio e in Comune, per far reintegrare questo improrogabile intervento, il cui stralcio mette a repentaglio l’incolumità dei dipendenti pubblici”.