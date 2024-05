Candidati Europee nei campi rom: un evento per dare voce alla comunità

Nella giornata di oggi 23 Maggio, a Roma, avrà luogo un incontro senza precedenti nel campo rom di via dei Gordiani 325, Centocelle.

Organizzato da “Roma for Democracy” e il Movimento Kethane, questo evento riveste un’importanza fondamentale nell’ambito delle elezioni europee del 8 e 9 Giugno.

L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità rom e sinti nel dibattito politico, dando loro l’opportunità di esprimere le proprie opinioni e preoccupazioni.

Sotto i riflettori della “tribuna elettorale”, si presenteranno candidati di spicco come Vauro Senesi, Christian Raimo e Marco Tarquinio.

Questi politici avranno l’occasione di dialogare direttamente con i giovani residenti nel campo, ascoltando le loro domande e discutendo su temi di vitale importanza per la comunità.

L’iniziativa è incentrata sulla volontà di portare la politica dove di solito non arriva, garantendo la partecipazione concreta dalle basi e promuovendo un processo democratico autentico.

Parallelamente al dibattito politico, la Fondazione Rom presenterà il manifesto per una rete transnazionale, un documento che propone soluzioni concrete per contribuire alla crescita economica e sociale dell’Unione Europea.

Tra le richieste a livello nazionale, la Fondazione chiede il riconoscimento dello status di minoranza storico-linguistica per la comunità rom e sinti, la modifica della legislazione sullo spettacolo viaggiante per garantire nuove opportunità lavorative e l’istituzione di tavoli di coordinamento con i governi locali su questioni relative all’alloggio.

Questo evento non solo rappresenta un’opportunità per la comunità rom e sinti di far sentire la propria voce, ma anche un passo significativo verso una maggiore inclusione e rappresentanza politica per tutti.

