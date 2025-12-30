Caos sulla linea 720: lite e cinghiate a bordo del bus Atac, corsa bloccata per un’ora

Ieri lunedì 29 dicembre 2025, una serata di ordinaria mobilità si è trasformato in un’ora di caos e paura a bordo di un autobus della linea 720.

Intorno alle 22:00, all’altezza di via Millevoi, il conducente del mezzo è stato costretto a frenare la corsa e richiedere l’intervento urgente del 112 a causa di una violenta colluttazione scoppiata tra i sedili della vettura.

L’accusa e la reazione violenta

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Stazione di Roma IV Miglio Appio, intervenuti tempestivamente sul posto, la scintilla sarebbe scoccata quando un ragazzo minorenne, di origini marocchine, ha affrontato verbalmente un passeggero di 56 anni, di origini peruviane. Il giovane lo accusava di aver puntato lo smartphone verso una ragazza presente sul bus per filmarla furtivamente.

Invece di un chiarimento, la situazione è degenerata in pochi istanti: il 56enne, per tutta risposta, si è sfilato la cintura e si è scagliato contro il minore, colpendolo e scatenando un parapiglia che ha terrorizzato gli altri passeggeri.

Niente video, ma scatta la denuncia

L’intervento dei militari ha riportato la calma, permettendo di fare luce sull’accaduto. Dopo i controlli di rito sul cellulare dell’uomo, le accuse del giovane sono risultate infondate: non c’era traccia di video o foto rubate alla ragazza.

Tuttavia, la reazione spropositata e violenta del 56enne ha avuto pesanti conseguenze legali. L’uomo è stato infatti denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio, avendo di fatto impedito la prosecuzione della corsa per circa un’ora, causando disagi a tutta l’utenza della linea.

Il minore, dopo lo spavento, è stato riaffidato al padre, giunto nel frattempo sul luogo dell’aggressione.

