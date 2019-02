Capannelle: “Senza adeguata progettualità Roma perderà anche l’ippica”

«Lo sport della Capitale continua a perdere i pezzi. Il rischio che in mano a questa giunta l’ippodromo di Capannelle faccia la stessa fine del velodromo olimpico e dello stadio Flaminio è, infatti, purtroppo concreto. Ancora una volta, del resto, dai grillini arrivano solo belle promesse, ma i fatti sono tutt’altra cosa.

Dove è il bando di gestione dell’ippodromo? Che certezze ci sono sul canone di locazione della struttura? Dall’amministrazione mi aspetto atti amministrativi e non proposte di risoluzione che, arrivate tra l’altro solo dopo una serie di sollecitazioni di genere diverso, lasciano il tempo che trovano, come quella presentata questa mattina, in commissione Trasparenza, dall’assessore Frongia.

Troppo facile dire che si sta lavorando per il rilancio della struttura quando, poi, di fatto non si muove un dito per dare linfa vitale a un settore che, oltre a contribuire fattivamente all’economia del territorio garantendo anche posti di lavoro, rappresenta una parte importante di storia della nostra città. Serve una progettualità immediata ed efficace che consenta all’ippica romana di ripartire al più presto e nel modo migliore. Esigo che entro settantadue ore l’amministrazione dia una risposta concreta a lavoratori, operatori e imprenditori di questo settore, che rischia di chiudere per sempre i battenti.

I Cinque Stelle continuano a infliggere a Roma un’umiliazione dopo l’altra. E’ arrivato il momento che l’amministrazione grillina, miope e inefficiente, faccia i conti con la realtà: se l’intera città è in affanno, la motivazione è sempre l’inadeguatezza con la quale la sta gestendo».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.