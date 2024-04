Capannelle, Trabucco (CG): ecco l’avviso pubblico, promessa mantenuta

Come avevamo preannunciato a gennaio è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la gestione e riqualificazione dell’impianto sportivo di Capannelle. – dichiara il capogruppo della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco – Da oggi e fino al 6 giugno è possibile dunque presentare delle proposte che possano dare il giusto rilievo a uno degli impianti sportivi più importanti della Capitale e al centro ippico più grande e rilevante d’Italia.

Dopo averne scongiurato la chiusura per il 2024 e la perdita di posti di lavoro, senza dimenticare il calendario nazionale delle gare di trotto e galoppo che rischiava di non disputarsi, un’altra promessa mantenuta volta al rilancio dello sport a Roma ai livelli che la nostra città merita.

Ringrazio gli uffici di Roma Capitale per l’impegno rispettato, l’Assessore allo Sport Alessandro Onorato e il Sindaco Gualtieri: stiamo finalmente colmando delle carenze strutturali e organizzative che sembravano dover far parte di Roma per sempre.

L’inerzia degli anni passati ha creato danni a non finire, per fortuna la nostra Amministrazione, invece di lamentarsi, agisce e lo fa per il bene della Capitale, dei suoi cittadini e di tutti i turisti che arrivano per ammirarla e viverla al massimo delle sue potenzialità”, conclude Trabucco.

