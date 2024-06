Capitale in stallo: lunghe code e problemi tecnici ritardano i risultati elettorali

In tutta Italia le sezioni elettorali hanno concluso con successo lo scrutinio e inserito i dati nel portale “Eligendo” del Ministero dell’Interno. Tuttavia, per la Capitale la situazione è ben diversa: gravi problemi informatici stanno ostacolando pesantemente le operazioni, con ben 1.000 sezioni che ancora non hanno trasmesso i conteggi definitivi dei voti di lista.

Se si guarda alle preferenze dei candidati, la situazione è ancor più critica: a Roma, il numero di sezioni che ha inserito i voti è pari a zero. Questo si contrappone nettamente alle altre 9.000 sezioni della “circoscrizione Centro” dove i lavori sono stati completati da tempo.

Il malfunzionamento del sistema ha costretto gli scrutatori a rinunciare all’inserimento online dei dati, obbligandoli a recarsi di persona alla Fiera di Roma per consegnare i plichi elettorali.

A questa situazione già complicata si è aggiunto il problema del traffico, con lunghe code di auto bianche che cercavano di raggiungere la Fiera di Roma. Attualmente, quindi, i dati finali delle elezioni, sia per i voti di lista che per le preferenze, restano in sospeso.

“Ci scusiamo con tutto il personale, i Presidenti di seggio, i rappresentanti del Sindaco e gli addetti agli altri servizi, per l’attesa e i disagi subiti, responsabilità che verranno debitamente approfondite, dopo la chiusura delle votazioni.

Ci preme sottolineare che il blocco e i rallentamenti che hanno colpito il sistema operativo durante la notte tra domenica e lunedì non hanno compromesso le operazioni di voto, che si sono concluse regolarmente come le precedenti rilevazioni sull’affluenza, bensì hanno impedito il caricamento dei dati nella piattaforma informatica.

Dopo i primi tentativi di risoluzione da parte del Dipartimento Trasformazione Digitale e delle aziende informatiche, risultati infruttuosi, si è optato per consegnare il materiale elettorale alla Fiera di Roma per procedere all’inserimento non appena sarà ristabilita la funzionalità del sistema.

Al momento, le problematiche sono state in parte superate e si sta lavorando alacremente per recuperare il ritardo nel modo più tempestivo possibile”.

Queste le parole di Andrea Catarci, Assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale, in una nota diffusa oggi.

Tuonano anche i sindacati Fp Cgil Roma Lazio e Uil Fpl Roma Lazio con una nota definendo la situazione un “disastro senza precedenti”. Il personale coinvolto nelle elezioni e in altri servizi “è stato letteralmente sequestrato e ha dovuto rimanere presso i seggi elettorali fino a tarda notte in quanto non era possibile inserire i risultati dello spoglio a causa di un problema tecnico al sistema informatico, ricevendo disposizioni di attendere presso il seggio la risoluzione del problema”. Insomma, nessuno poteva andarsene finché i risultati “cartacei” non venivano trasmessi a livello informatico.

Nel cuore della notte, visto che i problemi non venivano risolti, “è arrivata la comunicazione, da parte del dipartimento responsabile, di consegnare il materiale elettorale e i risultati presso la fiera di Roma per poi inserire successivamente i dati a sistema quando il problema tecnico sarà risolto. Una decisione che sarebbe dovuta arrivare ore prima, invece di lasciare il personale per più di venti ore presso i seggi” dichiarano i sindacati.

