Capodanno 2025, botti vietati con ordinanza

Vietato anche quest’anno l’utilizzo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti del Capodanno.

La misura vuole garantire la sicurezza urbana, l’incolumità fisica delle persone e degli animali, la tutela del patrimonio culturale e ambientale della città.

Il divieto, disposto con Ordinanza del Sindaco, sarà in vigore dalle 00:01 del 31 dicembre 2024 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2025.

Resta consentito l’uso di fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose e di tutti i materiali espressamente consentiti dal D. Lgs. 29 luglio 2015 n.123.

L’inosservanza dell’ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 25 a 500 euro oltre al sequestro amministrativo del materiale.

