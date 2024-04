Carceri: Mattia (Pd), Suicidio Regina Coeli, stop a sovraffollamento

“ Questa notizia mi colpisce profondamente. Ancora un altro morto in carcere, un altro suicidio che avviene nel buio di Regina Coeli. Inaccettabili le condizioni disumane in cui molti detenuti sono costretti a vivere.

servono risposte urgenti. È necessario porre fine al sovraffollamento e garantire condizioni di vita umane e dignitose per tutti i detenuti. Solo così potremo combattere questa piaga dei suicidi in carcere.

Non possiamo restare indifferenti di fronte a queste tragedie. È responsabilità di tutte/i noi chiedere un cambiamento, un sistema penitenziario che rispetti i diritti umani e promuova la riabilitazione anziché la punizione”.