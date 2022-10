Cardioprotezione, Figliomeni (Fd’I): sabato 8 ottobre tutti in piazza a Ponte Milvio

“Sabato 8 ottobre 2022 saremo di nuovo in piazza al fine di diffondere, sempre più, ed in un altro quadrante della città, la cultura della cardioprotezione dove gli esperti del settore insegneranno le manovre salvavita e le modalità di utilizzo dei defibrillatori.

Molto spesso leggiamo sui giornali di tragedie che si sono evitate per la presenza e la capacità di utilizzo di un defibrillatore, ma purtroppo continuiamo ancora a leggere di morti che si sarebbero potute evitare se solo ci fosse stato questo prezioso strumento. In un paese che piange oltre 60.000 decessi l’anno per arresto cardiaco non possiamo e non vogliamo più accettare questa triste realtà. Tra le pagine più belle della mia vita politica istituzionale vi è quella di aver predisposto e fatto approvare all’unanimità la delibera per rendere Roma città cardioprotetta e finalmente con il nuovo Governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni potremo contare di un supporto concreto per far sì che venga incentivata ulteriormente la cardioprotezione delle città che, su mia richiesta, è stata inserita nel programma di governo di Fratelli d’Italia! Le vite umane si salvano soprattutto con la prevenzione sanitaria!“.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.