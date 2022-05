Carta d’identità elettronica, 14 e 15 maggio, nei Municipi III, IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV 

Il 14 e 15 maggio 2022 aperture straordinarie nei Municipi e negli ex Punti Informativi Turistici per richiedere la carta d’identità elettronica. Oltre ai tre chioschi di piazza di Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune, aderiscono all’open day del prossimo weekend i Municipi III, IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, per un totale di oltre 1000 richieste di CIE garantite.

Venerdì 13 maggio, a partire dalle 9 e fino ad esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno sarà possibile prenotare il proprio appuntamento, sempre obbligatorio per fare richiesta della carta d’identità elettronica in occasione degli open day.

Per avere la CIE bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’open day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI E DEGLI EX PIT COINVOLTI

MUNICIPI:

Municipio III: la sede di Via Fracchia 45 sarà aperta sabato 14 maggio dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Municipio IV: la sede di Via Rivisondoli 2 sarà aperta sabato 14 maggio dalle ore 8.00 alle ore 13.00, quella di Via San Romano dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Oltre agli appuntamenti prenotabili il venerdì mattina, è previsto lo svolgimento, nello stesso giorno, di operazioni di recupero degli appuntamenti pregressi.

Municipio VI: la sede di Via Duilio Cambellotti sarà aperta sabato 14 maggio dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Municipio VII: la sede di Piazza Cinecittà 11 sarà aperta sabato 14 maggio dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato 14 maggio dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Municipio X: la sede di Via Claudio 1 (Ostia) sarà aperta sabato 14 maggio dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Oltre agli appuntamenti prenotabili il venerdì mattina, è previsto lo svolgimento, nello stesso giorno, di operazioni di recupero degli appuntamenti pregressi.

Municipio XIII: la sede di Via Aurelia 470 sarà aperta sabato 14 maggio dalle ore 9.00 alle ore 15.00

Municipio XV: la sede di Piazza Saxa Rubra 19 sarà aperta sabato 14 maggio dalle ore 8.30 alle ore 16.00. Oltre agli appuntamenti prenotabili il venerdì mattina, è previsto lo svolgimento, nello stesso giorno, di operazioni di recupero degli appuntamenti pregressi.

GIORNI E ORARI APERTURA EX PIT:

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: aperti sabato 14 maggio dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 15 maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.30.