Casa, arriva l’app My ERP

Disponibile da oggi su Apple Store e Google Play Store, My ERP, la nuova applicazione pensata per facilitare le inquiline e gli inquilini dell’Edilizia Residenziale Pubblica.

Con My ERP gestire casa è semplice e veloce; una novità che si inserisce nel panorama della digitalizzazione dei servizi di Roma Capitale per l’abitare.

L’accesso è con un click: utilizzando il proprio SPID, gli utenti possono entrare senza registrazione e consultare immediatamente le bollette emesse, verificare lo stato dei pagamenti e scaricare l’estratto conto.

Con My ERP sarà possibile anche segnalare guasti in pochi passaggi, monitorare lo stato delle segnalazioni e seguirne l’avanzamento.

“Con il lancio dell’app My ERP, stiamo scrivendo un nuovo capitolo per le case popolari, dove digitalizzazione e inclusione si intrecciano per dare voce alle inquiline e agli inquilini. Questa applicazione non è solo un mezzo per gestire utenze e segnalazioni – ha dichiarato l’Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative, Tobia Zevi – ma rappresenta un passo importante verso un modello abitativo che valorizza le persone, rendendo i servizi accessibili e trasparenti.

Vogliamo che la narrazione dell’edilizia residenziale pubblica cambi, trasformando la vita di chi vi abita in un simbolo di comunità possibile, attiva e dinamica, dove ogni cittadino ha l’opportunità di partecipare e contribuire a un futuro migliore“.

L’app si integra con i sistemi esistenti, offrendo un ulteriore strumento per semplificare la gestione delle utenze. Chi preferisce, però, può continuare a utilizzare i metodi tradizionali.

My ERP è il risultato di una preziosa collaborazione tra il dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, Risorse per Roma e AequaRoma, ed è stata realizzata da IdeaRE nell’ambito del progetto Atlante; l’app è interoperabile con il sistema per il censimento dei beni di Roma Capitale per una gestione ancora più efficiente.

Qui ulteriori informazioni.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.