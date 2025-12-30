Case popolari a Roma: firmato il rogito. Il comune acquista ufficialmente i primi 336 alloggi Enasarco

Un passo concreto, nero su bianco, per affrontare una delle emergenze più profonde di Roma: la casa.

È stato firmato questa mattina il rogito notarile che sancisce l’ingresso nel patrimonio pubblico della prima tranche di 336 alloggi destinati all’Edilizia Residenziale Pubblica di Roma Capitale.

Appartamenti che da oggi diventano, a tutti gli effetti, case popolari, pronte per essere assegnate alle famiglie in graduatoria.

L’atto di compravendita, sottoscritto dal Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative e dalla Fondazione Enasarco, ha un valore complessivo di circa 53 milioni di euro e rappresenta solo il primo tassello di un’operazione senza precedenti per dimensioni e impatto sociale.

Oltre mille nuove case popolari in arrivo

Il percorso non si ferma qui. Una seconda tranche da 702 alloggi sarà rogitata nel corso del 2026, dopo le verifiche dell’Agenzia del Demanio, portando il totale a 1.040 nuovi appartamenti destinati all’Edilizia Residenziale Pubblica.

Un rafforzamento significativo del patrimonio comunale, pensato per dare risposta a migliaia di famiglie che da anni attendono un’abitazione dignitosa.

Con questa operazione, Roma centra in anticipo uno degli obiettivi fissati dal Piano Strategico per il Diritto all’Abitare 2023-2026, che punta a incrementare in modo strutturale l’offerta di case popolari e a ridurre l’emergenza abitativa cronica della città.

Assegnazioni, equilibrio sociale e attenzione ai quartieri

Le delibere approvate in Assemblea Capitolina hanno rafforzato l’impianto sociale dell’intervento.

Gli alloggi saranno assegnati prioritariamente agli aventi diritto in graduatoria, tenendo conto delle indicazioni che arriveranno dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e dalla cabina di regia della Prefettura.

Non solo numeri, però. Per la prima volta viene introdotta una valutazione di impatto sociale nei contesti condominiali o residenziali misti, soprattutto laddove la quota di edilizia popolare supera il 15% del totale.

L’obiettivo è chiaro: evitare concentrazioni di disagio e favorire un’integrazione equilibrata nei quartieri.

Accanto alle assegnazioni ordinarie, è prevista anche una quota di alloggi destinata a bandi speciali, riservati a nuclei già in graduatoria e a donne vittime di violenza con figli minori.

Un’attenzione particolare alle fragilità più acute, accompagnata da percorsi di confronto con i residenti, tavoli con i Municipi e iniziative di accompagnamento sociale.

Un’operazione “storica” per Roma

Per dimensioni economiche e politiche, si tratta della più grande acquisizione di case popolari realizzata da una città italiana negli ultimi decenni.

Un’operazione che comporta un investimento complessivo di circa 250 milioni di euro e che segna, secondo l’amministrazione capitolina, un vero cambio di passo nelle politiche abitative.

Il sindaco Roberto Gualtieri parla di una scelta storica: l’acquisto di oltre mille appartamenti consente di rafforzare in modo duraturo il patrimonio pubblico e di dare risposte concrete a chi attende da anni una casa.

Un risultato che permette al Campidoglio di raggiungere in anticipo il traguardo dei 1.500 alloggi da acquistare entro il 2026, fissato all’inizio del mandato.

Case pronte, tempi più rapidi

Un elemento chiave dell’operazione riguarda le condizioni degli immobili. Gli appartamenti già acquisiti sono in buono stato, un fattore che consentirà di avviare rapidamente le assegnazioni, riducendo sensibilmente i tempi di attesa.

L’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Tobia Zevi sottolinea come questa operazione rappresenti un passaggio strutturale nella risposta alla crisi abitativa: un intervento diffuso su tutto il territorio cittadino, pensato per “ricucire” Roma e non per creare nuovi ghetti.

La linea è quella di governare le assegnazioni con attenzione ai contesti, ai condomini esistenti e agli equilibri sociali dei quartieri.

La casa come infrastruttura sociale

Sulla stessa linea anche il presidente della Commissione Patrimonio e Politiche abitative Yuri Trombetti, che rivendica un metodo rigoroso: valutazioni preventive, monitoraggio dell’inserimento dei nuclei e accompagnamento sociale.

Un approccio che parte da un principio netto: la povertà non è una colpa e il diritto alla casa è un pilastro della coesione urbana.

