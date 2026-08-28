Casilina e Prenestina non servono solo per restare imbottigliati nel traffico

Se dici a un romano “andiamo a fare un’escursione naturalistica ed archeologica tra la via Prenestina e la via Casilina“, la risposta media varia tra un’occhiata perplessa e la richiesta del numero del tuo terapista. Per decenni il V Municipio è stato iscritto d’ufficio alla categoria “periferia di cemento e traffico a passo d’uomo“.

Insieme a Gemini (l’IA di Google), abbiamo fatto un viaggio esplorativo dentro questa periferia che non ti aspetti, incrociando i rilievi sul campo con la cartografia storica e i dati d’archivio. Ciò che ne emerge è una rivelazione che impone una profonda responsabilità morale, civica e ambientale, oltre a richiedere una visione politica e amministrativa ben “fuori dal Comune”.

Questa non è una “periferia dormitorio”: è un palinsesto vivo. Un territorio unico in Europa che sovrappone e custodisce in pochi chilometri quadrati l’origine della Repubblica Romana, le grandi dimore imperiali, i cammini medievali, la nascita dell’aviazione, la memoria della Resistenza, fino al miracolo ecologico di un lago di sorgente autorigenerato tra le rovine industriali.

Poi fermi la macchina, ti guardi intorno e scopri che stai camminando sopra un luogo che ha fatto la storia del mondo. E quando diciamo “storia del mondo”, non è un modo di dire.

Qui dove finì la Monarchia (altro che centro storico)

I libri di storia ci raccontano della cacciata dell’ultimo re di Roma, Tarquinio il Superbo, nel 509 a.C. Ma quanti sanno che la scintilla che fece scattare la rivolta partì proprio qui? Nell’area antica di Collatia, tra l’odierna Tor Sapienza e la via Prenestina, avvenne il tragico episodio di Lucrezia.

Fu da questo settore del nostro territorio che partì la marcia dei patrizi verso il Foro per cacciare il sovrano e fondare la Repubblica Romana. Altro che periferia: l’era repubblicana è nata all’incrocio di casa nostra.

Roma sotterranea e segreta: la Basilica neopitagorica e le cisterne ipogee

Se in superficie il Municipio V sorprende, è nel sottosuolo che custodisce le sue gemme più incredibili. Pochi sanno che proprio all’inizio della Prenestina, scavata nel tufo a oltre 12 metri di profondità, si cela la Basilica Sotterranea di Porta Maggiore: uno straordinario tempio ipogeo del I secolo d.C. ricoperto di stucchi finissimi, legato ai culti misterici dell’epoca e del tutto invisibile dalla strada. Spostandosi verso Villa Gordiani e Centocelle, la terra nasconde antiche cisterne romane e piccoli altari ipogei: vere e proprie strutture “invisibili” che scorrono proprio sotto i nostri marciapiedi.

Dai fasti degli Imperatori Gordiani alle “Cento Celle” romane

Molto prima che il cemento del Novecento disegnasse i quartieri attuali, la via Prenestina era la direttrice delle grandi dimore principesche. Qui la dinastia degli Imperatori Gordiani fece erigere nel III secolo d.C. una villa monumentale dominata da un imponente mausoleo circolare e da grandi aule di rappresentanza.

Poche centinaia di metri più a sud, il nome stesso di Centocelle traeva origine dalle Centum Cellae: gli alloggiamenti militari destinati alle truppe scelte a cavallo dell’imperatore (Equites Singulares), a guardia delle lussuose ville patrizie che punteggiavano l’agro romano.

Metti una domenica al buio (ma con stile)

A proposito di primati: sotto le strade di Tor Pignattara si nasconde il secondo complesso catacombale più vasto al mondo. Parliamo delle Catacombe dei Santi Marcellino e Pietro: oltre 18.000 metri quadrati di gallerie ipogee stipate di affreschi paleocristiani e altari antichi.

Il tutto sovrastato dal Mausoleo di Sant’Elena, imponente mole circolare fatta erigere da Costantino per la madre, popolarmente nota come “Tor Pignattara” per le anfore d’argilla (pignatte) incastonate nella cupola per alleggerirne la gettata.

Sui passi dei pellegrini: la Via Francigena del Sud

Sotto i nostri piedi passa anche uno dei cammini devozionali più importanti d’Europa. Il tracciato della Via Francigena del Sud attraversa proprio le arterie del V Municipio: i pellegrini che in epoca medievale muovevano da Roma verso i porti della Puglia per imbarcarsi verso la Terra Santa camminavano esattamente su queste direttrici, trovando sponda e ristoro presso il complesso paleocristiano di Ad Duas Lauros.

Il Medioevo delle torri, dei baroni e del primo Giubileo

Nel Medioevo, la campagna tra la Prenestina e la Casilina cambiò di nuovo volto: per proteggersi dalle scorrerie, le famiglie baronali occuparono i resti dei complessi imperiali trasformandoli in torri di guardia. Fu così che sopra l’aula ottagonale della villa dei Gordiani la famiglia Scolari eresse la torre che la voce popolare trasformò in Tor de’ Schiavi, mentre un rilievo funerario romano con tre busti incastonato in una torre di avvistamento diede origine al toponimo di Tor Tre Teste. Lungo queste stesse vie, nel 1300, migliaia di pellegrini affollarono gli ospizi e i casali del territorio per il primo Giubileo della storia indetto da Bonifacio VIII.

Da Garibaldi alla Grande Guerra, fino al set di Pasolini e alla musica

Questo quadrante non si è fatto mancare nulla. Nel luglio 1849, Giuseppe Garibaldi condusse lungo la Prenestina la sua leggendaria ritirata con 4.000 camicie rosse. Durante la Prima Guerra Mondiale, il campo di Centocelle diventò lo scudo aereo della Capitale, mentre le fabbriche dell’Ex SNIA sfornavano materiali per la nazione.

Nel secondo dopoguerra, il territorio si è trasformato nel set di Pier Paolo Pasolini (Accattone, Ragazzi di vita) e Roberto Rossellini, oltre ad aver dato i natali artistici a grandi nomi della musica come Claudio Baglioni e Michele Zarrillo.

Quando Centocelle conquistò i cieli del mondo

Proseguendo verso sud, si arriva al pianoro del Parco Archeologico di Centocelle. Oltre a custodire nel sottosuolo tre ville romane imperiali (Villa della Piscina, Villa ad Duas Lauros, Villa delle Terme), questo prato ha segnato una svolta epocale per l’umanità intera.

Nel 1909, Wilbur Wright usò il campo di Centocelle per le sue dimostrazioni di volo e per addestrare i primi piloti italiani. Proprio qui fu realizzato un primato mondiale assoluto: salì a bordo del biplano un operatore cinematografico che girò le primissime riprese aeree della storia del cinema.

Il lago di sorgente dell’Ex SNIA: un unicum in Europa

Spostandosi lungo la Prenestina si incontra un luogo che non ha equivalenti nel panorama urbano europeo: il Lago Bullicante all’interno dell’ex complesso industriale SNIA Viscosa. Negli anni ’90, durante dei lavori di scavo, una trivella intercettò la falda mineralizzata dell’Acqua Bullicante.

La natura ha fatto il resto: il bacino sorgivo si è auto-rinaturalizzato, trasformando le rovine industriali nell’unico lago naturale da falda profonda situato dentro il tessuto denso di una grande capitale europea.

Il gigante di laterizio e la campagna sopravvissuta

Tra una pizza al taglio e un semaforo, ad un certo punto ti ritrovi davanti agli archi dell’Acquedotto Alessandrino (226 d.C.). Seguendo le sue arcate lungo il Parco di Tor Tre Teste, l’asfalto scompare e il paesaggio si apre nella Tenuta della Mistica.

Qui l’acquedotto si tuffa direttamente nella campagna romana residua: un salto temporale di duemila anni in pochi chilometri di camminata, tra orti urbani, fossi ripariali e biodiversità d’eccezione.

Un territorio Medaglia d’Oro per la Resistenza

Camminare tra la Casilina e la Prenestina significa infine calpestare la terra di una comunità da sempre fiera. L’intero V Municipio ha costituito il cuore pulsante dell’VIII Zona partigiana durante l’occupazione nazi-fascista.

Un impegno e un sacrificio riconosciuti ufficialmente con la Medaglia d’Oro al Merito Civile a Centocelle e al vicino Quadraro, simboli della lotta di liberazione e della solidarietà popolare.

I “Sostituti” degli Acquedotti Imperiali: i Nasoni

Se gli antichi romani dissetavano l’Urbe con le imponenti strutture in muratura, oggi la continuità idrica del V Municipio è garantita dalle iconiche fontanelle in ghisa.

L’itinerario è punteggiato da una rete capillare di nasoni: un’infrastruttura pubblica e gratuita essenziale per fare rifornimento d’acqua fresca lungo il cammino, riducendo a zero la plastica usa e getta.

La Guida Rapida per la Sopravvivenza (e il Trekking)

* Il Percorso: Da Porta Maggiore alla Tenuta della Mistica, passando per Villa Gordiani, Lago Bullicante, Sant’Elena, il Parco di Centocelle e Tor Tre Teste.

* Km complessivi: Circa 11. Frazionabili in comode tratte cittadine.

* Strategia Idrica (Zero Plastica): Non serve appesantirsi con litri d’acqua nello zaino. Il percorso intercetta oltre 15 nasoni storici attivi.

* Cosa portare: Scarpe comode, macchina fotografica, lente d’ingrandimento per la micro-fauna e la curiosità di riscoprire la storia del mondo sotto casa.

Note e Fonti Storiografiche

* Episodio di Collatia e nascita della Repubblica (509 a.C.):

* Tito Livio, Ab Urbe Condita (Libro I, 57-59).

* Dionigi di Alicarnasso, Antichità Romane (Libro IV).

* Identificazione del sito di Collatia presso la Tenuta della Rustica/Tor Sapienza a cura della Soprintendenza Speciale ABAP di Roma.

* Basilica Sotterranea di Porta Maggiore:

* G. Bendinelli, La Basilica Sotterranea di Porta Maggiore in Roma, Monumenti Antichi dei Lincei, 1926.

* Documentazione sui restauri della Soprintendenza Speciale di Roma.

* Villa dei Gordiani, Tor de’ Schiavi e Centocelle (Centum Cellae):

* Historia Augusta (Vita dei tre Gordiani).

* Distinzione storiografica tra il Mausoleo circolare e l’Aula Ottagonale con sopraelevazione medievale della famiglia Scolari (da cui la corruzione popolare in Schiavi): G. Tomassetti, La Campagna Romana, Vol. III.

* Scavi archeologici del Parco di Centocelle (1998-2004) coordinati dalla Dott.ssa Patrizia Gioia (Soprintendenza Capitolina).

* Tor Tre Teste (Origine del toponimo):

* Rilievo funerario romano con tre busti murato nella torretta di guardia (1527), attualmente conservato nella vicina chiesa di San Tommaso d’Aquino: Carta Archeologica della Soprintendenza di Roma.

* Catacombe dei SS. Marcellino e Pietro e Mausoleo di Sant’Elena (Tor Pignattara):

* Pontificia Commissione di Archeologia Sacra (PCAS).

* Liber Pontificalis (Vita Silvestri) per la fondazione costantiniana. Termine “Tor Pignattara” derivato dall’uso delle pignatte (anfore fittili) nella volta per alleggerire il peso della muratura.

* Via Francigena del Sud e itinerari medievali:

* Itinerarium Burdigalense (333 d.C.) e registri dei pellegrinaggi medievali verso la Terra Santa.

* Sorvolo di Wilbur Wright e primo filmato aereo (1909):

* Archivio Storico dell’Aeronautica Militare Italiana.

* Filmato originale d’epoca (aprile 1909, operatore della Cines/Lumière a Centocelle).

* Lago dell’Ex SNIA Viscosa (Lago Bullicante):

* Studi idrogeologici dell’ISPRA sulla falda dell’Acqua Bullicante.

* Decreto L.R. Lazio istitutivo del Monumento Naturale.

* Acquedotto Alessandrino e VIII Zona Partigiana:

* F. Coarelli, studi sugli acquedotti romani urbani.

* Archivio Storico ANPI Roma e Motivazione ufficiale della Medaglia d’Oro al Merito Civile al quartiere Centocelle e al Municipio V.

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