“Celiachia in Tavola”, un convegno nel IV Municipio

Venerdì 28 febbraio 2025 presso l’Istituto Alberghiero “Amerigo Vespucci” in via Cipriano Facchinetti 42 il Municipio Roma IV, Elior (Servizio di Ristorazione Scolastica) e A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) presenteranno il Convegno dal titolo “Celiachia in Tavola”.

Il Presidente Massimiliano Umberti e l’Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche del IV Municipio Annarita Leobruni hanno fortemente voluto accendere un faro sulla Celiachia che da malattia autoimmune rara (5 casi per 10.000 abitanti), dal 2017 è annoverata tra le malattie croniche e invalidanti che con l’aumento delle nuove diagnosi riguarda ad oggi circa l’1% degli italiani.

«C’è bisogno di una rete più consapevole e attenta – sottolinea il Presidente Massimiliano Umberti – per rispondere all’esigenza quotidiana di un’alimentazione senza glutine priva di contaminazioni e che pertanto richiede conoscenza, organizzazione, cura e attenzione affinché la Celiachia non diventi un ostacolo sociale difficile da sormontare, come sempre di più accade in età infantile e adolescenziale».

«A seguito delle diagnosi sempre più precoci – aggiunge l’Assessora Annarita Leobruni – grazie alle quali si riesce a contenere la malattia, il celiaco è costretto per curarsi ad un cambio di stile di vita radicale che si ripercuote soprattutto a livello sociale; proprio per questo, abbiamo organizzato un Convegno e tratteremo di tutti gli aspetti teorici e pratici della malattia e della sua gestione attraverso i molti illustri contributi. Ci sarà anche una parte dimostrativa, uno Show coking senza glutine realizzato dai ragazzi e dalle ragazze dell’I.P.S.S.E.O.A. (Istituto Professionale Statale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera) “Amerigo Vespucci” e per i più piccoli un Fantanutrizionista».

