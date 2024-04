Celli: Domenica 21 Aprile in Piazza del Campidoglio la mostra “Rome for Peace” per dire no alle guerre

La presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli Domenica 21 Aprile, alle ore 12, parteciperà in Piazza del Campidoglio al taglio del nastro di “Rome for Peace”, un’esposizione di disegni realizzati da bambini di tutto il mondo per dire no alla guerra.

E’ un evento che desidera lanciare un messaggio di Pace da parte degli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia di tutti i continenti. Il progetto nasce da una collaborazione tra la Presidenza dell’Assemblea capitolina e l’Associazione Colors for Peace, già nota in città per la mostra al Colosseo nella Giornata Internazionale della Pace. La mostra sarà visibile dalle ore 10 alle ore 18 del 21 Aprile.

“Da Piazza del Campidoglio lanciamo un significativo messaggio di pace e speranza in occasione del Natale di Roma. Siamo felici di affiancare e sostenere un’iniziativa che coinvolge bambini di tantissimi Paesi.

Con i loro disegni e con la loro visione innocente di un mondo a colori, ci invitano ad attivare tutte le strade per fermare le guerre, sempre più numerose e vicine.

Lo facciamo da Roma, da sempre città accogliente e inclusiva, e dobbiamo farlo pensando ai nostri figli, ai più giovani e al loro futuro che deve essere di armonia e di pace.

Un ringraziamento dunque per questo lodevole progetto all’Associazione “Colors for Peace” e alle scuole partecipandi, afferma la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

