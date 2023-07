Celli: il 19 luglio in Campidoglio iniziativa su autonomia differenziata

“Autonomia Differenziata e Lep. Quale futuro?”, è il tema dell’incontro pubblico promosso dalla Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli in programma mercoledì 19 luglio alle ore 10 nella Sala Laudato Si’ in Campidoglio.

Interverranno: Gaetano Azzariti, ordinario di Diritto costituzionale Università La Sapienza; Paolo Liberati, ordinario di Scienze delle Finanze Università Roma Tre; Loretta Mussi, esecutivo Comitato per il ritiro di ogni autonomia differenziata, dirigente tecnico di sanità pubblica; Alfonso Celotto, ordinario di Diritto costituzionale Università Roma Tre; Marco Sarracino, parlamentare e componente Segreteria nazionale PD con delega alla coesione territoriale, al sud e alle aree interne.

“Insieme ad autorevoli ospiti cercheremo di tenere alta l’attenzione sulla riforma dell’autonomia differenziata e cercare di comprendere le strade che questo tema, molto dibattuto attualmente, potrà far prendere all’intera Italia, riguardo gli standard di servizio pubblico indispensabili per garantire in tutto il territorio nazionale i diritti stabiliti dalla nostra Costituzione”, afferma la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.