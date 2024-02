Celli: Ok a mozione Assemblea capitolina per chiusura Cpr Ponte Galeria

“Con una mozione approvata dall’Assemblea capitolina chiediamo la chiusura del Cpr di Ponte Galeria. Non sono più accettabili le condizioni della struttura in cui sono trattenuti centinaia di migranti in attesa di rimpatrio. E il suicidio di Ousmane Sylla ne è la tragica conseguenza e testimonianza. Il governo deve intervenire in fretta, perché è una questione di civiltà e di rispetto della dignità umana. Quello presentato e votato in Aula Giulio Cesare è dunque un atto di grande responsabilità e attenzione che mette al centro la persona e la difesa dei diritti umani”.