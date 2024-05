Celli: online avviso per concorso di poesia “Gli Anni InVersi” riservato ai Centri Anziani di Roma

E’ online sul portale di Roma Capitale l’avviso pubblico relativo alla seconda edizione de “Gli anni InVersi”, premio di poesia in lingua italiana e dialetto romanesco. L’iniziativa è promossa dall’Assemblea capitolina ed è riservata ai soci over 60 dei Centri Anziani Municipali.

La partecipazione è gratuita e le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 31 luglio 2024. Tutti i dettagli dell’avviso possono essere consultati attraverso il link . Tutti i dettagli dell’avviso possono essere consultati attraverso il link https://www.comune.roma.it/ web/it/bando-concorso.page? contentId=BEC1205816

“Gli anziani sono l’anima e la saggezza della nostra città, patrimonio imprescindibile della tradizione. Dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno l’Assemblea capitolina ha voluto promuovere una rassegna di poesie al fine di stimolare la creatività e documentare, attraverso componimenti poetici, la memoria storica degli iscritti dei centri anziani. I finalisti riceveranno un attestato e saranno premiati in Campidoglio.

Le poesie vincitrici saranno pubblicate in opera antologica. Tra le novità, grazie ad un accordo con Fondazione Teatro di Roma, renderemo disponibili 200 biglietti gratuiti per gli anziani dei Centri Anziani che parteciperanno al concorso per assistere agli spettacoli del cartellone 2024-25 dei Teatri Argentina, India e Torlonia, nonché, come già avvenuto lo scorso anno, assisteranno ad uno spettacolo presso il Teatro dell’Opera di Roma”, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙