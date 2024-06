Celli-Rocca: presenti al Consiglio straordinario del Municipio VI per sostenere iniziative a memoria del tifoso romanista Antonio De Falchi

“Questa mattina abbiamo partecipato al Consiglio straordinario del Municipio VI convocato per ricordare Antonio De Falchi a 35 anni dalla sua morte all’esterno dello stadio San Siro a Milano. Aveva solo 18 anni e fu barbaramente ucciso solo perché tifoso romanista mentre andava a vedere la partita della sua Roma.

E’ stato un dovere morale esserci in rappresentanza dell’Assemblea capitolina ed abbiamo condiviso e sostenuto l’ordine del giorno che mira al recupero, alla riqualificazione e messa in sicurezza del parco intitolato ad Antonio a via di Torre Spaccata con l’apposizione di una nuova targa commemorativa”.

Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e il consigliere capitolino Federico Rocca.

“Ringraziamo il Consiglio del Municipio VI per questo importante atto che lega per sempre Antonio al suo territorio. Attraverso la sua storia, vogliamo che tanti prendano coscienza che il calcio è solo sport, aggregazione e divertimento. E’ rispetto e non violenza. Dobbiamo assumerci la responsabilità affinchè lo sport e il calcio rappresentino soltanto passione, emozione e vita. per questo importante atto che lega per sempre Antonio al suo territorio. Attraverso la sua storia, vogliamo che tanti prendano coscienza che il calcio è solo sport, aggregazione e divertimento. E’ rispetto e non violenza. Dobbiamo assumerci la responsabilità affinchè lo sport e il calcio rappresentino soltanto passione, emozione e vita.

Lo dobbiamo ad Antonio, alla sua famiglia, alla sorella Anna, ai suoi amici, all’intera comunità, ma soprattutto ai tanti giovani e sportivi. Non si può morire per l’amore per la propria squadra del cuore, nessuna rivalità può giustificare qualcosa di simile”, concludono Celli e Rocca.

