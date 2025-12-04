“Cena con l’autore” alla libreria Todomodo

L’appuntamento “cena con l’autore” si svolgerà sabato 6 dicembre 2025 a partire dalle ore 19.00 alla libreria Todomodo in via Bellegra 46.

Remo Rapino, l’autore di “Vita morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” e di “Fubbàll” incontrerà i lettori per parlare del suo ultimo libro “La scortanza”edito per la minimum fax, si parlerà di letteratura e di vita, del peso e della leggerezza dei ricordi.

Sarà presente anche l’editore Daniele Di Gennaro.

Per chi desidera partecipare alla cena in libreria si prega di prenotare al n.ro 0631079007

