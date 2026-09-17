Centocelle, continuano le disfunzioni stradali

Ho raccolto le testimonianze e le grida di allarme di tanti residenti, commercianti ed esercenti di Centocelle, un quartiere già inflazionato da sempre più frequenti episodi di micro e macro criminalità,(come purtroppo altri quartieri della capitale).

Il senso di insicurezza, di frustrazione e di abbandono da parte delle varie istituzioni percepito, è direttamente proporzionale alle sempre più frequenti criticità che riscontrano i cittadini.

Il tratto di via delle Acacie in corrispondenza con l’incrocio via dei Castani, è già stato “martirizzato” negli anni passati con degli scavi del tratto stradale, che possiamo ormai definire perenni in quanto, come sostiene una accalorata residente, sono almeno una decina gli interventi con sbancamenti fatti dagli operai, çhe hanno messo a dura prova la pazienza degli stessi residenti, per i parcheggi stress, rumori ed il traffico congestionato.

Oltretutto in quella fetta di territorio, sono attivi da molti mesi due cantieri che “ospitano” la ricostruzione di altrettanti edifici che non migliorano di certo la situazione.

Certe criticità erano state segnalate anche dal “prezioso” periodico di quartiere ABITARE A in tempi recenti, con tanto di foto, ma da allora la situazione si è fatta ancora più pesante.

Una programmazione che contempli più lavorazioni/manutenzioni con un unico sterro sembra concetto astruso per i nostri progettisti del traffico, nonostante che l’odierna intelligenza artificiale già fornisce un prezioso supporto per il welfare sociale ma che evidentemente non si sfrutta in certi ambiti.

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