Centocelle di nuovo in piazza per la legalità e la sicurezza

Ieri sera 14 novembre 2019, a Centocelle, Studenti, OO.SS, Associazioni, Comitati, Istituzioni Regionali, Comunali e Locali si sono riversati in un corteo che ha visto più che raddoppiare le presenze nella seconda passeggiata per la Legalità, la Sicurezza e il diritto a vivere in libertà le proprie idee e il proprio tempo dove e come meglio si desidera.

La passeggiata partita alle 19.30 da piazza dei Mirti si è snodata per via dei Castani con gli oltre 5/6.000 partecipanti per raggiungere piazza Teofrasto e da lì ha costeggiato il Parco.

Un parco finalmente, anche se provvisoriamente (ci volevano 4 attentati incendiari per farlo) illuminato a giorno.

La manifestazione si è conclusa all’interno del Parco Madre Teresa di Calcutta, altro esempio purtroppo di abbandono e degrado del Municipio Roma V.