Centocelle, Summer Food Fest con presentazione del libro sull’evoluzione dell’imprenditoria locale

Qualche anno fa nessuno ci avrebbe scommesso un penny bucato, ma ora tutto questo si sta avverando. Centocelle celebra la prima edizione della Summer Food Fest. Possiamo dire che è la quadratura del cerchio, la conclusione naturale di un processo iniziato qualche anno fa e non ancora compreso appieno. Centocelle si sta sviluppando, in senso commerciale ma anche umano. Ha cambiato fisionomia, è cambiata la composizione delle classi sociali, ci sono tante facce nuove, giovani. In una parola, si è aperta.

E ora i tanti locali, soprattutto ristoranti, si uniscono per celebrare l’estate sotto la sapiente regia di DeaComunicazione Eventi e Ciack si Cucina. Nasce così la prima edizione del Summer Food Fest, vera e propria celebrazione dell’aspetto godereccio dell’estate. I locali aderenti all’iniziativa metteranno a disposizione degli avventori, da lunedì 8 luglio a giovedì 18, un piatto oppure un cocktail, insomma una (o più) delle cose che di solito propongono alla clientela ad un prezzo di favore. Un’iniziativa che certamente è utile per farsi conoscere, per quei locali di fresca apertura, oppure a far crescere il legame col territorio e a sperimentare, perché no?, nuove formule e nuovi piatti.

Noi lo vediamo anche come punto d’incontro tra cittadini e locali, un’occasione di reciproca conoscenza, un modo per capirsi meglio. Sono previsti anche eventi di varia natura.

Lunedì 8, in occasione dell’apertura del Summer Food Fest, avrà luogo presso il ristorante Cento Gourmet (via Giovanni Arcangeli 8/10) la presentazione di Centocelle – Evoluzione dell’imprenditoria Locale, testo scritto a quattro mani da Andrea Martire (già autore della Guida Verace di Centocelle) e Vincenzo Luciani (direttore del mensile Abitare A, che racconta il territorio dal lontano 1987).

Sarà occasione per condividere riflessioni sul nostro amato quartiere, raccontare quel che eravamo e cercare di analizzare i mutamenti sociali che ci hanno portato fin qui, con un focus proprio sui locali.

Succederà a Cento Gourmet all’ora dell’aperitivo, alle ore 19 dell’8 luglio 2019.