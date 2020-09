CentoEccelle, la festa delle eccellenze al cinema Broadway

Centocelle rialza la testa e cerca di lasciarsi alle spalle i mesi bui del lockdown e della paura. Lo fa guardando dentro di sé, con la voglia di fare festa. È questo lo spirito di CentoEccelle, evento che si terrà lunedì 28 settembre 2020 dalle ore 18 alle 20.30 presso lo storico cinema Broadway, tornato ad essere indipendente.

La manifestazione sarà l’occasione per premiare quelle attività enogastronomiche che hanno dato lustro allo storico quartiere che si appresta a compiere un secolo; attività meritevoli o aperte da lungo tempo e quindi divenute storiche, connaturate allo stesso tessuto sociale della zona. Oppure aperte da poco ma talmente già apprezzate da meritare gli onori delle cronache.

Un momento di festa, dunque, che vedrà premiata, tra gli altri, la migliore pizzeria (a giudizio della commissione di esperti che ha decretato i vincitori), il miglior ristorante di pesce, la birreria preferita o lo street food più rappresentativo. Ci sarà spazio anche per l’informazione e la cultura, e non mancherà un intermezzo musicale, grazie anche alla presenza della violinista H.e.r. Spazio poi al migliore panificio, alla gelateria che fa sognare e all’informazione territoriale (piccolo spoiler, ci è concesso; siamo in lizza anche noi!). Il premio “Penna Rock” e “Fotografia Food” sono quelli che incuriosiscono di più, vedremo a chi andranno.

Ma soprattutto un momento in cui il quartiere parla di sé, della sua vocazione e della voglia di ricominciare che pervade tutti noi. Il cinema Broadway ci sembra il luogo migliore per celebrare Centocelle e la sua anima. Il quartiere va al cinema, si potrebbe dire.

Ovviamente segreto l’elenco dei vincitori delle 14 categorie previste. Ma possiamo dire che sarà, soprattutto, una grande festa. È previsto un biglietto d’ingresso al costo di 5€ e naturalmente la manifestazione si svolgerà nel rispetto della vigente normativa relativa al Covid – 19, con mascherine e distanziamento sociale, per cui i posti sono limitati. A seguire, per chi vorrà, si potrà assistere presso il ristorante “Cento Gourmet” in via G. Arcangeli 8-10, alla finalissima di Cucinema, concorso enogastronomico a sfondo cinematografico. Il nostro (di Centocelle) Cento Gourmet sfida V Lounge di Ostia.

Questo il programma della serata:

Dalle 18 alle 18.30 ingresso, registrazione;

Dalle 18. 30 alle 20.30 premiazioni divise in quattro gruppi;

Dalle 21 finale di Cucinema (presso Cento Gourmet in Via G. Arcangeli 8 – 10);

Location: Cinema Braodway, via dei Narcisi, 36;

Tickets: cinema Broadway, via dei Narcisi, 36;

Evento Facebook qui https://tinyurl.com/y2b2c2gr

Per info e accrediti contattare il 342. 523 2 523