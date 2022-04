Centro Famiglia “La Ginestra”: al via supporto per famiglie bambini e adolescenti nel IV Municipio

“Io e l’assessora Giovanna Sammarco, in una riunione importante tra i Dirigenti Scolastici degli istituti comprensivi, degli Istituti superiori e gli assistenti del servizio sociale, abbiamo presentato una nuova opportunità per il IV Municipio, nel quartiere di San Cleto, in Via Spaducci.

Un centro famiglia pronto ad accogliere le esigenze, le problematiche, le difficoltà legate al mondo della scuola, delle relazioni familiari, del supporto legale per i diritti minorili, totalmente gratuito e affiancato dal servizio sociale del Municipio.

Una nuova realtà che si mette a disposizione delle famiglie, dei bambini e degli adolescenti fornendo supporto psicologico, pedagogico, linguistico, culturale inclinato al sociale.

Il IV Municipio accanto alle difficoltà dei suoi cittadini più piccoli e più grandi, creando reti e relazioni.

Così in una nota la Vice Presidente e Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche, alle Pari Opportunità del Municipio IV Annarita Leobruni.