Centro sportivo di Tor di Quinto, scritte contro Onorato: «Non ci fermeranno»

Tensione attorno alla gestione delle strutture sportive comunali di Roma. Sui muri del centro “Flaminio Real”, situato in via di Tor di Quinto, sono apparse scritte d’insulto indirizzate all’assessore capitolino allo Sport, Grandi Eventi e Turismo, Alessandro Onorato.

A rendere noto l’episodio è stato lo stesso esponente della giunta attraverso i propri canali social, pubblicando le immagini degli imbrattamenti e legando direttamente l’atto intimidatorio alle recenti decisioni prese dal Campidoglio sul futuro dell’impianto.

Il buco da 1,5 milioni e il subentro del Comune

All’origine dell’incursione c’è il pugno duro avviato dall’amministrazione per sanare la situazione contabile della struttura:

La morosità accumulata: Secondo le ricostruzioni fornite dall’assessorato, la società che gestiva in precedenza il complesso di Tor di Quinto ha maturato un debito nei confronti delle casse comunali pari a circa un milione e mezzo di euro.

La ripresa del controllo: Lo scorso 15 luglio Roma Capitale ha completato l’iter per riappropriarsi della gestione diretta dell’immobile, evitando tuttavia la chiusura dei campi per salvaguardare la continuità dei corsi e la pratica sportiva degli utenti.

Nessun passo indietro: L’assessore ha ribadito che il piano di risanamento non subirà stop: «C’è chi prova a contrastare il ripristino delle regole e della legalità nell’impiantistica pubblica, ma la nostra azione sulla trasparenza andrà avanti senza esitazioni».

Indagini in corso

Sull’episodio sono scattati immediatamente i rilievi delle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza presenti nell’area di via di Tor di Quinto per individuare i responsabili del blitz e ricostruire con esattezza l’ora dell’incursione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza