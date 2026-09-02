Cesano, maxi incendio a ridosso delle abitazioni: fiamme nel vallone impervio

Pomeriggio di altissima tensione nella periferia nord della Capitale per un violento incendio divampato nella frazione di Cesano.

Le fiamme si sono sviluppate nella vasta macchia verde posizionata nelle immediate vicinanze di via Cesanese, minacciando direttamente i complessi residenziali adiacenti.

Vento forte e terreno inaccessibile: il fronte del fuoco sfiora le case

A rendere la situazione critica sono le insistenti ed intense raffiche di vento che stanno alimentando il fronte del fuoco, spingendolo all’interno di un profondo vallone ad appena 100 metri dalle strutture abitative.

La particolare conformazione orografica del terreno, ripido ed impervio, sta impedendo alle squadre di terra di addentrarsi nella vallata per attaccare direttamente i focolai a piedi.

Schieramento a difesa degli edifici e bombardamento aereo

I Vigili del Fuoco e i moduli operativi della Protezione Civile hanno posizionato un presidio di sicurezza a ridosso delle abitazioni per impedire che il fuoco scavalli la cresta verso gli immobili.

L’attacco principale alle fiamme è stato affidato ai mezzi aerei: un elicottero antincendio sta effettuando continui sganci d’acqua sulla gola, facendo spola con il vicino lago di Bracciano per i rifornimenti idrici.

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