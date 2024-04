Città dei 15 minuti, Catarci: “Dal Campidoglio a lavoro per fare densità territoriale”

“In questi due anni e mezzo di Giunta Gualtieri abbiamo lavorato per fare ‘densità territoriale’ e prossimità”. Così Andrea Catarci, assessore capitolino alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, durante la terza edizione di Roma a portata di mano: la città dei 15 minuti, sottolineando come l’Amministrazione abbia lavorato per “rafforzare le reti di solidarietà e realtà come le banche del tempo, gli orti urbani, scuole e movimenti di volontariato”.

In particolare, spiega Catarci, Roma Capitale ha operato sulla valorizzazione dei Municipi; sull’apertura di scuole oltre l’orario ordinario; sull’erogazione dei certificati anagrafici in 110 edicole su 500 presenti nel territorio romano; sul potenziamento dei servizi comunali CIE e cambi di residenza; sul diritto di iscrizione anagrafica, con Direttiva 1/22 e riforma via Modesta Valenti; sulla promozione delle Comunità energetiche rinnovabili; sulla sperimentazioni dei Poli Civici integrati di mutualismo sociale; sulla realizzazione dei Musei diffusi e sulla elaborazione di un prototipo di città dei 15 minuti in ogni Municipio”.

“Tutto questo – conclude l’assessore – per rafforzare e far emergere attività esistenti di welfare, cultura, sport e ambiente che producono valore sociale e riducono le disuguaglianze”.

