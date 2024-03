Città Giardino, Quattromani-Battisti (M5S): “M5S raccoglie istanze cittadinanza e chiede parcheggi riservati a residenti in zona movida”

“Abbiamo protocollato un atto per chiedere all’amministrazione di istituire le strisce gialle nelle zone limitrofe alla movida di Città Giardino, al fine di riservare ai residenti che lamentano da tempo di non poter posteggiare per raggiungere la loro residenza delle soste dedicate.

L’abbiamo presentato perché dobbiamo agire subito, poiché la stagione della movida è già iniziata e ha portato con sé disagi per la cittadinanza testimoniati anche dai video pubblicati nello scorso weekend sui mezzi di informazione. poiché la stagione della movida è già iniziata e ha portato con sé disagi per la cittadinanza testimoniati anche dai video pubblicati nello scorso weekend sui mezzi di informazione.

Durante l’unico consiglio municipale convocato questo mese, previsto per il 28 marzo, invitiamo anche i consiglieri delle altre forze politiche a sottoscrivere la nostra risoluzione, così da permettere a una giusta istanza territoriale di essere accolta dall’amministrazione municipale”.

Così in una nota i consiglieri M5S del III Municipio Dario Quattromani e Marina Battisti.

