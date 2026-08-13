Colleferro, esplosione nello stabilimento ex Simmel Difesa: il boato scuote la provincia

Un botto tremendo che ha fatto tremare i vetri delle abitazioni e sobbalzare i residenti di mezza provincia.

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 agosto, intorno alle 14:40, la quiete della fascia di territorio compresa tra Colleferro e Artena è stata squarciata da una violenta deflagrazione scoppiata nell’area industriale di località Quarto Chilometro.

Il teatro dell’incidente lo stabilimento ex Simmel Difesa, colosso industriale specializzato nel settore degli armamenti e delle forniture belliche, attualmente di proprietà della ‘Knds Ammo Italy’.

Un’onda d’urto così potente da venire percepita nitidamente nel raggio di svariati chilometri: dai comuni romani di Valmontone e Labico fino al frusinate, mettendo in allarme la popolazione di Paliano e Serrone.

L’ipotesi dell’incendio al miscelatore di esplosivi

Stando alle prime ricostruzioni ufficiose filtrate dal sito, la scintilla sarebbe scoccata da un rogo improvviso che avrebbe successivamente coinvolto un miscelatore industriale, macchinario utilizzato nella delicata fase di preparazione e miscelazione dei composti chimici esplosivi.

La reazione a catena ha provocato la deflagrazione udita a chilometri di distanza, facendo scattare immediatamente i protocolli d’emergenza previsti per gli impianti ad alto rischio.

Pompieri e forze dell’ordine sul posto, bocche cucite sui feriti

Sul posto è scattata una vera e propria corsa dei soccorsi, con la mobilitazione di svariate squadre dei Vigili del Fuoco affiancate dai pattugliamenti di Carabinieri e Polizia di Stato per mettere in sicurezza l’intera perimetrazione dello stabilimento.

Nelle battute iniziali, l’approccio diretto dei pompieri al focolaio ha richiesto la massima cautela operativa per scongiurare il pericolo di ulteriori inneschi o scoppi secondari.

Al momento la situazione resta sotto stretto monitoraggio. Dagli organi ufficiali e dalla direzione aziendale non sono ancora giunte comunicazioni formali riguardo al bilancio di eventuali lavoratori rimasti coinvolti o feriti nell’impatto.

Spetterà ai rilievi tecnici dei periti e agli accertamenti delle autorità giudiziarie far luce sulle precise dinamiche dell’incidente e verificare il rispetto delle misure di sicurezza nell’impianto.

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