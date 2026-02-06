Colleferro, rinasce l’Oncologia del Parodi Delfino: più spazi e nuovi ambulatori genetici

Taglio del nastro all’ospedale di Colleferro per il nuovo reparto di Oncologia, un intervento che segna un cambio di passo nell’assistenza sanitaria del territorio.

A inaugurare la struttura sono stati il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la direttrice generale della Asl Roma 5 Silvia Cavalli, suggellando il completamento di un progetto pensato per avvicinare le cure ai pazienti e ridurre la necessità di spostamenti verso la Capitale.

Un potenziamento non solo strutturale, ma soprattutto organizzativo e clinico, con l’obiettivo di garantire percorsi di cura più rapidi, integrati e umanizzati.

Nuovi servizi specialistici: dal PACO alla genetica oncologica

Il cuore della riorganizzazione è l’attivazione di servizi ad alta specializzazione. Tra questi spicca il Punto PACO (Punto di Accesso e Continuità Oncologica), una vera e propria cabina di regia che accompagna il paziente fin dalle prime fasi del sospetto diagnostico, coordinando visite, esami e terapie e riducendo il rischio di frammentazione del percorso di cura.

Accanto al PACO, apre anche l’Ambulatorio di Genetica Oncologica, dedicato alla valutazione del rischio ereditario dei tumori. Qui vengono effettuate consulenze specialistiche e test genetici mirati, con un’attenzione particolare anche ai familiari dei pazienti.

Nei prossimi mesi, l’offerta sarà ulteriormente ampliata con l’attivazione degli ambulatori di Psiconcologia, per il supporto psicologico, e di Fisioterapia Oncologica, pensata per accompagnare i pazienti durante e dopo i trattamenti.

Un Day Hospital ripensato per il benessere dei pazienti

Completamente rinnovato anche il Day Hospital oncologico, progettato per rendere meno gravoso l’impatto delle terapie. Gli ambienti sono luminosi e accoglienti, con postazioni informatizzate che garantiscono riservatezza e continuità assistenziale.

Le poltrone ergonomiche, studiate per le lunghe sedute di somministrazione dei farmaci antiblastici, e le aree infermieristiche dedicate assicurano comfort, sicurezza e monitoraggio costante dei pazienti.

Lavoro in rete e percorsi di cura multidisciplinari

L’Oncologia di Colleferro opera all’interno di team multidisciplinari che si riuniscono settimanalmente per affrontare le principali patologie oncologiche: tumori della mammella, del torace, dell’apparato gastrointestinale e genitourinario.

I Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) garantiscono un approccio integrato che comprende la gestione dei trattamenti farmacologici, anche orali, il monitoraggio dei dispositivi medici e un follow-up personalizzato.

