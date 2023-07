Colli Aniene inaugura Vivendo

Venerdì 7 Luglio ha preso il via a Piazza Camillo Loriedo la manifestazione che porterà una serie di eventi nel IV Municipio che animeranno le serate con arte e musica.

Un esordio molto positivo quello della manifestazione Vivendo per quella che è solo la prima delle tante serate previste nel IV Municipio.

Le locations degli eventi saranno 3: Piazza Loriedo, il Centro Culturale Gabriella Ferri e Villa Farinacci – Casa del Municipio IV.

Un calendario di eventi ricco e capace di soddisfare tutti i palati degli spettatori.

Ieri presenti alla serata d’esordio il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, l’Assessore alla Cultura Maurizio Rossi e il direttore artistico di Imprenditori di Sogni Yuri Napoli.

Le istituzioni non hanno potuto non ricordare il tragico incendio di Colli Aniene a cui è stato dedicato un toccante minuto di silenzio.

Dopo l’introduzione delle istituzioni è stato il momento della musica con Stefano Indino alla fisarmonica e Isabella Alfano alla voce. Un duo di musicisti molto importanti che hanno alle spalle una prestigiosa carriera ricca di collaborazioni importanti e che hanno saputo intrattenere il numeroso pubblico presente con un repertorio molto vasto.

La scaletta ha portato virtualmente gli spettatori in un viaggio nella musica e nel mondo passando da suggestioni sudamericane ai brani della tradizione italiana.

Uno spettacolo che ha saputo divertire ed affascinare con la splendida voce di Isabella Alfano, interprete molto versatile, e con la musiche di Stefano Indino impeccabile e trascinante sia alla fisarmonica che al piano.

Un esordio che lascia ben sperare di tornare a vivere di sera i quartieri interessati e che offre la possibilità a chi non potrà andare in vacanza di avere ogni settimana un evento a pochi passi da casa.

Le prossime serate in programma per Vivendo

Sabato 15 luglio ore 21:00

Comicità mago Lupis

Mago Lupis magic show

Centro culturale Gabriella ferri

Domenica 16 luglio ore 21:00

Teatro Elena Fanucci

Occhi dentro – Reading con musica dal vivo

Villa Farinacci casa del municipio IV

Venerdì 21 luglio ore 21:00

Cinema all’aperto

Aladdin live action

Centro culturale Gabriella Ferri

Sabato 22 luglio ore 21:00

Musica – Fulvio Tomaino

Serata Let’s dance! Blues / Soul anni 70-80

Piazza Loreto

Domenica 23 luglio ore 21:00

Comicità – Casa Abis

Serata in compagnia della coppia più famosa del web

Centro culturale Gabriella Ferri

Giovedì 27 luglio ore 21:00

Cinema all’aperto

Corro da te – Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Giulio Base

Centro culturale Gabriella Ferri

Sabato 29 luglio ore 21:00

Per i più piccoli – Teatro Fontemaggiore

Cracrà punk!

Villa Farinacci – Casa del municipio IV