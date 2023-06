Terribile incendio a Colli Aniene

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO (ore 15:40)

Il 2 giugno 2023 dalle 13:50 sei squadre di vigili del fuoco sono al lavoro per domare completamente le fiamme che hanno avvolto un palazzo di via Franchellucci 73-79 a Colli Aniene (sembrerebbe per un corto circuito nella tromba di un ascensore).

I vigili del fuoco da via D’onofrio sono intervenuti con le autopompe.

“Le fiamme hanno coinvolto i ponteggi di un cantiere di un edificio di 8 piani. L’incendio ha raggiunto il 7º piano, operazioni in corso” hanno dichiarato i pompieri poco dopo le ore 15:00.

Il presidente del IV municipio Massimiliano Umberti avvisa che è stata aperta una unità di crisi, aggiungendo “è un disastro”.

Il palazzo era interessato da dei lavori, ma al momento non sappiamo se ci sia una relazione tra questi e le fiamme o il loro propagarsi.

Le ambulanze hanno soccorso delle persone ustionate. Un uomo è morto e almeno 6 persone sono ricoverate per ustioni e fumi inalati.

La diretta video di Local Team

LIVE Roma, vasto incendio a Colli Aniene https://t.co/KaYddSo2nm — Local Team (@localteamtv) June 2, 2023

Il video

Alcune foto