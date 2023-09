Consiglieri PD Primo Municipio: reali e tangibili le questioni poste da Bonaccorsi

“Raccogliamo il grido di allarme della Presidente Bonaccorsi: alcune aree del nostro Municipio non sono più gestibili con le risorse a disposizione del Municipio”.

A dichiararlo in una nota congiunta sono l’assessora PD ai Servizi Sociali Claudia Santoloce, la Capogruppo PD Daniela Spinaci ed i consiglieri PD Sergio Grazioli e Giorgio Benigni.

“La situazione nel nostro Municipio è critica.” hanno continuato gli esponenti Dem “Vi sono aree che non si riescono a controllare per la scarsità di personale, competenze e risorse e che, inevitabilmente, diventano sacche di degrado. Questa sensazione di abbandono genera un diffuso allarme sociale. I cittadini ci chiedono sicurezza, pulizia, maggiore illuminazione delle strade, politiche capaci di trovare una dimora dignitosa ai senzatetto, lotta all’abusivismo e alla microcriminalità. Sono questioni che incidono sulla vita quotidiana e, se non governate, rischiano di produrre profonde fratture sociali. Ma noi siamo costretti a rispondere che non abbiamo le risorse, su molti temi non abbiamo le competenze e, soprattutto, non abbiamo personale in numero sufficiente ad affrontare questi problemi. Per questo siamo con la Presidente Bonaccorsi e nello specifico ci rivolgiamo anche al Prefetto ed al Questore di Rona perché garantiscano più netti ed incisivi interventi per la lotta allo spaccio di stupefacenti, all’abusivismo ed alla microcriminalità che attanagliano il quadrante che va dall’Esquilino alla Stazione Termini.