Continuano a cadere nel vuoto le segnalazioni dei nostri lettori

In particolare mesi che su Fb pubblichiamo dei REEL su situazioni di degrado nei quartieri del V Municipio provocate anche da una pessima esecuzione della manutenzione e per la mancanza di questa.

Alle nostre segnalazioni fatte anche all’assessore all’Ambiente del V municipio Edoardo Annucci la risposta è stata finora sempre la stessa “ci muoviamo secondo una rigida programmazione condivisa con gli uffici ” . Fin qui nulla da eccepire.

Poi però ci sono le segnalazioni dei cittadini che segnalano mancanza di decoro, situazioni di pericolo e danni alle siepi, che siano quelle messe a dimora su un luogo importante e centrale come ad esempio quelle di piazza dei Mirti o quelle di alloro messe a dimora al Parco F. Teoli o al giardino Camilli su via R. Balzani o al vicino giardino di víale Irpinia a soli pochi metri dalla sede municipale di via di Torre Annunziata.

Gli ultimi due REEL pubblicati su Fb hanno sono state sulle siepi di piazza dei Mirti con oltre 1000 tra visualizzazioni e riproduzioni e per quello che rimane della ex cabina telefonica della Telecom in via dei Castani ha collezionate oltre 600 il tutto in sole 24 h.

Ciò sta a significare che sono problemi che interessano la cittadinanza e quindi nell’astratta programmazione degli uffici municipali le situazioni di degrado, pericolo e danni alla vegetazione per mancata manutenzione, devono essere prese in considerazione.

Soprattutto i lavori già eseguiti ed ora quasi abbandonati a se stessi. Noi insistiamo e li riproponiamo (anche perché le frequenti iniziative dei volontari di Retake non possono andare oltre la rimozione di rifiuti di ogni genere) nella speranza che l’amministrazione guidata da Mauro Caliste inizi ad informare la cittadinanza non soltanto attraverso i network o qualche pagina creata su Whatsapp tra l’altro aperta solo ai supporter o a pochi intimi.

Cambiare e migliorare è possibile, lo si inizi a fare.

