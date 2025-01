Contributo affitto, domande fino al 28 febbraio

C’è tempo fino al 28 febbraio 2025 per fare domanda per il contributo affitto.

Si tratta di una misura che Roma Capitale, grazie a Fondazione Roma, rivolge a chi è diventato neogenitore nel biennio 2023/2024 oppure ha almeno due figli minori o un minore con disabilità.

Per presentare la domanda, oltre a un contratto di locazione regolarmente registrato, è necessario un Isee inferiore a 14 mila euro (o un Isee fino a 35 mila per chi ha subito una perdita di reddito) su cui il canone annuo incida per oltre il 24% del reddito.

Il contributo non può superare il 40% del costo del canone di affitto annuo. Ogni famiglia può ottenere in ogni caso fino ad un importo massimo di 1000 euro.

Chi ha già ricevuto un altro contributo per il sostegno all’affitto da parte di altri enti o è assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia agevolata/convenzionata non può partecipare al bando.

La domanda si presenta online attraverso il sistema informatico GECOA, accedendo con SPID, CIE e CNS.

Per tutti i dettagli è possibile consultare l’avviso pubblico. Per informazioni sono disponibili il Contact Center 060606, lo sportello informativo del dipartimento Valorizzazione patrimonio e politiche abitative (aperto il mercoledì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30) e la mail dedicata contributoaffittogenitoriefamiglienumerose@comune.roma.it.

