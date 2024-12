Contributo Forfettario alle strutture ricettive per l’anno 2023

I gestori delle strutture ricettive che hanno svolto attività nel corso del 2023 possono presentare istanza di richiesta del “Contributo Forfettario” per l’anno 2023 (Art. 13-bis del Regolamento sul Contributo di Soggiorno) previsto da Roma Capitale per la copertura delle commissioni pagate alle società interbancarie per l’incasso del Contributo di Soggiorno, avvalendosi della nuova funzionalità rilasciata nell’Applicazione GECOS che consente di presentare detta istanza per ciascuna Struttura Ricettiva abilitata rientrante nella normativa.

La domanda di richiesta del Contributo Forfettario può essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando apposito modulo, previsto nell’area riservata della Piattaforma di gestione del Contributo di Soggiorno GECOS, messa a disposizione dei gestori dal Dipartimento Risorse Economiche e raggiungibile sulla rete Internet all’indirizzo di Roma Capitale www.comune.roma.it (Area Riservata).

Ogni altra forma di presentazione dell’istanza di richiesta diversa comporta l’esclusione dalla procedura.

Le Richieste potranno essere presentate a partire dal giorno 20 dicembre 2024 fino a tutto il giorno 18 gennaio 2025 come indicato nel link al documento:

Procedura per la presentazione delle Istanze di Richiesta del Contributo Forfettario anno 2023

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.