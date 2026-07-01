Controlli anti-abusivismo ai Musei Vaticani: ambulante aggredisce la Polizia Locale, agente in ospedale

Un pomeriggio di ordinari controlli contro il mercato del falso e della contraffazione si è trasformato in pochi attimi in un’esplosione di violenza nel cuore turistico della Capitale.

Un agente della Polizia Locale di Roma Capitale è finito in ospedale con una brutta diagnosi di 30 giorni di prognosi dopo essere stato brutalmente aggredito da un venditore ambulante abusivo che tentava di sfuggire al sequestro della merce.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 16:00 di ieri in via Tunisi, a ridosso delle mura dei Musei Vaticani, un’area quotidianamente pattugliata dai caschi bianchi per preservare il decoro urbano e arginare il fenomeno del commercio illegale che assedia i flussi di visitatori.

La reazione violenta e la cattura in pochi istanti

Gli agenti dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) stavano eseguendo un servizio mirato quando hanno intercettato l’uomo, intento a vendere abusivamente souvenir e merce non alimentare sul marciapiede, senza alcuna licenza amministrativa.

Quando la pattuglia si è avvicinata per procedere all’identificazione e ai decreti di sequestro, la situazione è precipitata.

Il venditore, nel disperato tentativo di salvare la merce e sottrarsi al fotosegnalamento, si è scagliato contro i vigili. Ha prima strattonato e poi colpito con violenza ravvicinata uno degli agenti, spintonandolo a terra per aprirsi un varco e darsi alla fuga.

La reazione immediata dei colleghi del Reparto Spe ha impedito che l’uomo si disperdesse tra la folla: il fuggitivo è stato inseguito, immobilizzato a terra nonostante una seconda e accesa resistenza fisica, e infine ammanettato.

Arresto convalidato per direttissima

L’aggressore, un cittadino del Bangladesh di 47 anni con diversi precedenti, è stato trasferito negli uffici del Comando con le pesanti accuse di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Questa mattina l’uomo è comparso davanti alle aule del Tribunale di Roma: il giudice ha convalidato l’arresto ad esito del processo celebrato con rito direttissimo.

Ad avere la peggio è stato il vigile urbano aggredito, trasportato d’urgenza al pronto soccorso in ambulanza. I medici dell’ospedale gli hanno riscontrato diverse lesioni e traumi contusivi giudicati guaribili in un mese di cure mediche.

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