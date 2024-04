Corbucci–Callini (Pd), da Municipio I ok a intitolazione strada a Maria Lisa Cinciari Rodano

“Oggi in primo municipio è stata approvata all’unanimità la mozione che impegna la Presidente del municipio e la Giunta a chiedere al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, all’Assessore alla cultura e all’Assessore alle Pari Opportunità di intitolare a Maria Lisa Cinciari Rodano una strada, una piazza o un parco pubblico nel territorio del I Municipio di Roma, città dove ha svolto gran parte della sua intensa attività politica” lo dichiarano in una nota Giulia Callini, presidente della commissione lavori pubblici e mobilità del primo municipio e prima firmataria dell’atto e Riccardo Corbucci, presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica.

“Marisa Rodano è fra le donne più illustri della storia della Repubblica italiana: partigiana, fondatrice dell’Unione Donne Italiane, consigliera comunale e provinciale, deputata, prima vicepresidente della Camera donna, senatrice, nel 2015 è stata meritatamente insignita dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana dal Presidente Mattarella e nel 2019 ha ricevuto la menzione speciale alla V elezione del Premio internazionale Standout Woman Award.

Ha dedicato la sua vita all’attività politica battendosi per la libertà, per la parità di genere, per i diritti e la giustizia sociale e costituisce un esempio e un riferimento per tutte le italiane e gli italiani che si dedicano all’impegno civile per il bene comune.

L’intitolazione di una strada, una piazza o un parco pubblico nella città che l’ha vista cittadina e donna esemplare, richiesta da Noi Rete Donne, la rete che promuove la democrazia paritaria e che Marisa contribuì a fondare oltre dieci anni fa, rappresenta dunque, oltre che un giusto e doveroso tributo della sua città, un monito per le nuove generazioni di donne che si affacciano alla vita e alla buona politica” spiegano i consiglieri Corbucci e Callini.

“Per questo chiederemo al Sindaco Roberto Gualtieri una deroga alla norma che prevede l’intitolazione di una strada o di una piazza pubblica solo alle persone che sono decedute da almeno dieci anni” concludono i democratici.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati